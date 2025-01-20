"Дональд Трамп и Клавдия Петровна на инаугурации": сети взорвались мемами на образ Мелании Трамп

Из-за широких бортов шляпы Дональду Трамп не смог дотянуться поцелуем до жены.

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Жена 47 президента США Дональда Трампа Мелания Трамп на инаугурацию мужа прибыла в деловом костюме и в шляпе. Она фактически полностью скрыла ее глаза, а широкие борта головного убора от бренда Eric Javits помешали Дональду Трампу поцеловать жену. Образ Мелании Трам на инаугурации вызвал всплеск мемов в соцсетях. Фокус собрал основные из них.

Украинцы сравнили лук новой первой леди США с образом украинской певицы Клавдии Петровны, которая тоже в свое время прятала лицо под шляпой.

Украинцы переделали уже всем известный мем с Человеком-пауком добавив туда фотографии Мелании Трамп и украинской певицы.

Некоторые сравнили образ первой леди с абажуром от светильника-торшера.

Также украинцы не забыли в мемах напомнить новоизбранному президенту США Дональду Трампу, что он обещал завершить войну в Украине за 24 часа.

Напомним, что инаугурация Дональда Трампа 20 января, не обошлась без казусов. За несколько минут до присяги 47-й президент США попытался поцеловать свою жену Меланию, но сделать это ему помешала ее широкополая шляпа от бренда Eric Javits.

Также сообщалось, что в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что сделает мир во всем мире, но ни одного слова не сказал об Украине.