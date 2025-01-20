"Дональд Трамп і Клавдія Петрівна на інавгурації": мережі вибухнули мемами на образ Меланії Трамп

Через широкі борти капелюха Дональду Трамп не зміг дотягнутися поцілунком до дружини.

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Дружина 47 президента США Дональда Трампа Меланія Трамп на інавгурацію чоловіка прибула у діловому костюмі та у капелюсі. Він фактично повністю сховав її очі, а широкі борти головного убору від бренду Eric Javits завадили Дональду Трампу поцілувати дружину. Образ Меланії Трам на інавгурації викликав сплеск мемів у соцмережах. Фокус зібрав основні з них.

Українці порівняли лук нової першої леді США з образом української співачки Клавдії Петрівни, яка теж свого часу ховала обличчя під капелюхом.

Українці переробили вже всім відомий мем з Людиною-павуком додавши туди світлини Меланії Трамп і української співачки.

Деякі порівняли образ першої леді з абажуром від светильника-торшера.

Також українці не забули в мемах нагадати новообраному президенту США Дональду Трампу, що він обіцяв завершити війну в Україні за 24 години.

Нагадаємо, що інавгурація Дональда Трампа 20 січня, не обійшлася без казусів. За кілька хвилин до присяги 47-й президент США спробував поцілувати свою дружину Меланію, але зробити це йому завадив її крислатий капелюх від бренду Eric Javits.

Також повідомлялося, що у своїй інавгураційній промові Дональд Трамп заявив, що зробить мир в усьому світі, але жодного слова не сказав про Україну.