"Дональд Трамп і Клавдія Петрівна на інавгурації": мережі вибухнули мемами на образ Меланії Трамп
Через широкі борти капелюха Дональду Трамп не зміг дотягнутися поцілунком до дружини.
Дружина 47 президента США Дональда Трампа Меланія Трамп на інавгурацію чоловіка прибула у діловому костюмі та у капелюсі. Він фактично повністю сховав її очі, а широкі борти головного убору від бренду Eric Javits завадили Дональду Трампу поцілувати дружину. Образ Меланії Трам на інавгурації викликав сплеск мемів у соцмережах. Фокус зібрав основні з них.
Українці порівняли лук нової першої леді США з образом української співачки Клавдії Петрівни, яка теж свого часу ховала обличчя під капелюхом.
Українці переробили вже всім відомий мем з Людиною-павуком додавши туди світлини Меланії Трамп і української співачки.
Деякі порівняли образ першої леді з абажуром від светильника-торшера.
Також українці не забули в мемах нагадати новообраному президенту США Дональду Трампу, що він обіцяв завершити війну в Україні за 24 години.
Нагадаємо, що інавгурація Дональда Трампа 20 січня, не обійшлася без казусів. За кілька хвилин до присяги 47-й президент США спробував поцілувати свою дружину Меланію, але зробити це йому завадив її крислатий капелюх від бренду Eric Javits.
Також повідомлялося, що у своїй інавгураційній промові Дональд Трамп заявив, що зробить мир в усьому світі, але жодного слова не сказав про Україну.