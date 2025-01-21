"Будет спать на улице": реакция Цукерберга на декольте невесты Безоса насмешила сеть (фото)

В сети представили, как жена предпринимателя отправила бы его ночевать на улице с псом после публичного курьеза. В частности, люди шутили, что именно так Facebook следит за данными пользователей.

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На церемонии инаугурации Дональда Трампа американский миллиардер и основатель Facebook Марк Цукерберг случайно спровоцировал волну мемов после того, как на несколько секунд засмотрелся на декольте невесты другого бизнесмена Джеффа Безоса Лорен Санчес. Фокус собрал смешные реакции сети на пикантный момент.

Марк Цукерберг засмотрелся в декольте Лорен Санчес

Видео с Цукербергом длится всего две секунды. В течение этого времени программист опускает глаза в декольте Лорен Санчес, а затем улыбается. При этом совсем близко сидит сам Джефф Безос.

В сети практически сразу отреагировали на такое поведение Цукерберга. Одним из поводов для мемов стала вероятная реакция жены предпринимателя Присцилы Чан. Пользователи сети представили, что следующую ночь после курьеза Цукерберг проведет на улице с псом.

"Муж, сегодня ты ночуешь в своей метавселенной", — "говорит" жена миллиардера.

В частности, пользователи сети шутили, что так, как смотрит Цукерберг на декольте Санчес, люди смотрят на субтитры под фильмом, или же так Facebook следит за данными людей.

Марк Цукерберг и Лорен Санчес Марк Цукерберг и Лорен Санчес

"Найдите себе того, кто будет смотреть на вас так, как Марк Цукерберг смотрит на жену Безоса", "Это, пожалуй, самая человеческая вещь, которую Марк Цукерберг когда-либо делал", — пишут пользователи сети.

Марк Цукерберг и Лорен Санчес Марк Цукерберг и Лорен Санчес

Напомним, Илон Маск прокомментировал свой "нацистский" жест после инаугурации Дональда Трампа.

Также Фокус писал об инциденте со шляпой Мелании Трамп перед инаугурацией мужа.