Вторая леди США Уша Вэнс появилась на инаугурационном балу в элегантном платье (фото, видео)

Джей Ди Вэнс и Уша Вэнс женаты более 10 лет. Они воспитывают троих детей, а теперь будут исполнять обязанности вице-президента и второй леди США.

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Вторая леди США Уша Вэнс продемонстрировала элегантное платье с пайетками во время инаугурационного бала Дональда Трампа. Об этом пишет WWD.

Жена вице-президента Джея Ди Вэнса выбрала для Бала свободы блестящее синее платье в пол с обнаженными плечами. Наряд Уши Вэнс, которая стала первой второй леди, исповедующей индуизм, отличался прозрачным сетчатым вырезом, создающим иллюзию дизайна без бретелек, блестящими синими пайетками, затянутой талией и струящейся многослойной юбкой из тюля.

К платью юрист обула темно-синие замшевые туфли-лодочки. Жена Джей Ди Вэнса дополнила вечерний ансамбль выразительным кольцом, бриллиантовыми серьгами-гвоздиками. Впрочем, кто именно создал элегатнтный наряд для второй леди, пока неизвестно.

Джей Ди Вэнс с женой

Между тем сам вице-президент США после принятия присяги на верность американскому народу продемонстрировал классический деловой костюм, который соединил с белой рубашкой и бабочкой.

Джей Ди Вэнс с женой Фото: Getty Images

Джей Ди Вэнс и его жена Уша Чилукури состоят в браке с 2014 года и воспитывают троих детей.

Напомним, Марк Цукерберг на инаугурации Трампа посмотрел на декольте невесты Джеффа Безоса и спровоцировал волну мемов.

Также Фокус писал об образе Иванки Трамп на инаугурационном балу ее отца.