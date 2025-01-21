Как у Одри Хепберн: Иванка Трамп появилась на инаугурационном балу в платье Givenchy (фото)

Представитель Белого дома сказал, что дочь Дональда Трампа "имела честь" носить это платье. Одри Хепберн долгое время была вдохновением для Иванки Трамп.

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Иванка Трамп появилась на инаугурационном балу Дональда Трампа в платье, вдохновленном нарядом легендарной актрисы Одри Хепберн. Об этом пишет Daily Mail.

Старшая дочь 47-го президента США надела платье Givenchy, смоделированное на мотив культового свадебного платья Одри Хепберн из фильма "Сабрина" 1954 года. Два платья не совсем идентичны, поскольку узор вышивки отличается между ними.

Иванка Трамп вышла на сцену со своим мужем Джаредом Кушнером во время Бала Свободы в Вашингтоне после официальной части инаугурации ее отца.

Иванка Трамп появилась в платье Givenchy на балу Фото: Getty Images

Писательница и фотомодель продемонстрировала элегантное белое платье без бретелек, которое содержало длинную юбку и сложные черные цветочные детали.

Платье было воссозданием черно-белого платья Юбера де Живанши 1954 года Haute Couture, которое изначально было разработано для Одри Хепберн в фильме "Сабрина".

Иванка Трамп вдохновилась стилем Одри Хепберн

Представитель Белого дома сказал, что Иванка "имела честь" носить это платье и "невероятно благодарна семье Арно и ателье Givenchy за создание этого шедевра, в котором передан оригинальный артистизм и элегантность с чрезвычайной точностью и мастерством".

"Одри Хепберн долгое время была личным вдохновением Иванки", — добавили они.

Дочь Дональда Трампа собрала свои длинные светлые пряди в тугой пучок и добавила к образу черные перчатки и ослепительное бриллиантовое ожерелье.

Что касается Джареда Кушнера, то он был в классическом черном смокинге с белой рубашкой и бабочкой.

Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером Фото: Getty Images

Напомним, что пожелала Иванка Трамп Дональду Трампу перед инаугурацией.

Также Фокус писал об образе Иванки Трамп на официальной части инаугурации отца.