Як в Одрі Гепберн: Іванка Трамп зʼявилася на інавгураційному балу в сукні Givenchy (фото)

Представник Білого дому сказав, що донька Дональда Трампа "мала честь" носити цю сукню. Одрі Гепберн тривалий час була натхненням для Іванки Трамп.

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Іванка Трамп зʼявилася на інавгураційному балу Дональда Трампа в сукні, натхненній вбранням легендарної акторки Одрі Гепберн. Про це пише Daily Mail.

Старша донька 47-го президента США одягла сукню Givenchy, змодельовану на мотив культової весільної сукню Одрі Гепберн з фільму "Сабріна" 1954 року. Дві сукні не зовсім ідентичні, оскільки візерунок вишивки відрізняється між ними.

Іванка Трамп вийшла на сцену зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером під час Балу Свободи у Вашингтоні після офіційної частини інавгурації її батька.

Іванка Трамп зʼявилася в сукні Givenchy на балу Фото: Getty Images

Письменниця та фотомодель продемонструвала елегантну білу сукню без бретелей, яка містила довгу спідницю та складні чорні квіткові деталі.

Сукня була відтворенням чорно-білої сукні Юбера де Живанші 1954 року Haute Couture, яка спочатку була розроблена для Одрі Гепберн у фільмі "Сабріна".

Іванка Трамп надихнулася стилем Одрі Гепберн

Представник Білого дому сказав, що Іванка "мала честь" носити цю сукню та "неймовірно вдячна сім’ї Арно та ательє Givenchy за створення цього шедевру, у якому передано оригінальний артистизм та елегантність із надзвичайною точністю та майстерністю".

"Одрі Хепберн довгий час була особистим натхненням Іванки", — додали вони.

Донька Дональда Трампа зібрала свої довгі світлі пасма в тугий пучок і додала до образу чорні рукавички та сліпуче діамантове намисто.

Що стосується Джареда Кушнера, то він був у класичному чорному смокінгу з білою сорочкою та метеликом.

Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером Фото: Getty Images

Нагадаємо, що побажала Іванка Трамп Дональду Трампу перед інавгурацією.

Також Фокус писав про образ Іванки Трамп на офіційній частині інавгурації батька.