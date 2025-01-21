Друга леді США Уша Венс зʼявилася на інавгураційному балу в елегантній сукні (фото, відео)

Джей Ді Венс та Уша Венс одружені понад 10 років. Вони виховують трьох дітей, а тепер виконуватимуть обовʼязки віцепрезидента та другої леді США.

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Друга леді США Уша Венс продемонструвала елегантну сукню з паєтками під час інавгураційного балу Дональда Трампа. Про це пише WWD.

Дружина віцепрезидента Джея Ді Венса обрала для Балу свободи блискучу синю сукню до підлоги з оголеними плечима. Вбрання Уші Венс, яка стала першою другою леді, яка сповідує індуїзм, вирізнялося прозорим сітчастим вирізом, що створює ілюзію дизайну без бретелей, блискучими синіми паєтками, затягнутою талією і струмливою багатошаровою спідницею з тюлю.

До сукні юристка взула темно-сині замшеві туфлі-човники. Дружина Джей Ді Венса доповнила вечірній ансамбль виразною каблучкою, діамантовими сережками-гвоздиками. Втім, хто саме створив елегатнтне вбрання для другої леді, поки невідомо.

Джей Ді Венс з дружиною

Тим часом сам віцепрезидент США після складання присяги на вірність американському народу продемонстрував класичний діловий костюм, який поєднав з білою сорочкою та метеликом.

Джей Ді Венс з дружиною Фото: Getty Images

Джей Ді Венс та його дружина Уша Чілукурі перебувають у шлюбі з 2014 року та виховують трьох дітей.

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