"Спатиме на вулиці": реакція Цукерберга на декольте нареченої Безоса насмішила мережу (фото)

У мережі уявили, як дружина підприємця відправила б його ночувати на вулиці з псом після публічного курйозу. Зокрема, люди жартували, що саме так Facebook стежить за даними користувачів.

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На церемонії інавгурації Дональда Трампа американський мільярдер та засновник Facebook Марк Цукерберг випадково спровокував хвилю мемів після того, як на кілька секунд задивився на декольте нареченої іншого бізнесмена Джеффа Безоса Лорен Санчес. Фокус зібрав смішні реакції мережі на пікантний момент.

Марк Цукерберг задивився в декольте Лорен Санчес

Відео з Цукербергом триває всього дві секунди. Протягом цього часу програміст опускає очі в декольте Лорен Санчес, а потім усміхається. При цьому зовсім близько сидить сам Джефф Безос.

У мережі практично відразу відреагували на таку поведінку Цукерберга. Одним з приводів для мемів стала ймовірна реакція дружини підприємця Прісцили Чан. Користувачі мережі уявили, що наступну ніч після курйозу Цукерберг проведе на вулиці з псом.

"Чоловіче, сьогодні ти ночуєш у своєму метавсесвіті", — "каже" дружина мільярдера.

Зокрема, користувачі мережі жартували, що так, як дивиться Цукерберг на декольте Санчес, люди дивляться на субтитри під фільмом, або ж так Facebook стежить за даними людей.

Марк Цукерберг та Лорен Санчес Марк Цукерберг та Лорен Санчес

"Знайдіть собі того, хто дивитиметься на вас так, як Марк Цукерберг дивиться на дружину Безоса", "Це, мабуть, найбільш людська річ, яку Марк Цукерберг колись робив", — пишуть користувачі мережі.

Марк Цукерберг та Лорен Санчес Марк Цукерберг та Лорен Санчес

Нагадаємо, Ілон Маск прокоментував свій "нацистський" жест після інавгурації Дональда Трампа.

Також Фокус писав про інцидент з капелюхом Меланії Трамп перед інавгурацією чоловіка.