Прихід до Білого дому президента Дональда Трампа пов’язаний зі зміною політичної та економічної парадигми Сполучених Штатів. Яку економіку побудує новий лідер США та навіщо він оточив себе групою мільярдерів, серед яких Ілон Маск, Марк Цукерберг та Джефф Безос?

Новий президент США Дональд Трамп, чия інавгурація відбудеться сьогодні, 20 січня, раніше виступав із доволі неоднозначними заявами щодо економічної політики своєї адміністрації. Зокрема, він пообіцяв великі зміни для найбільшої економіки світу. Як повідомило видання ВВС, на порядку денному — припинення руйнівної інфляційної кризи, тарифи (нові мита) та велике скорочення податків. Отже, з огляду на слова Трампа, він нібито розпалить економічний бум і відродить гаснучу віру в американську мрію. "Ми на початку великої, прекрасної золотої ери бізнесу", — цитує виступ Трампа ВВС. Крім того, ще до інавгурації Трамп встигнув вивести на ринок нову криптовалюту — мемкоїн $Trump. То що ж планує робити новий американський президент, чи справді має намір розпочати торгівельну війну з Китаєм та для чого в його оточенні стільки людей з мільярдними статками?

Криптовалюта і технології: як команда Трампа намагатиметься змінити Світ

За кілька днів до інавгурації новий очільник Білого дому вивів на ринок нову криптовалюту — мемкоїн $Trump. За даними CoinMarketCap.com, через кілька годин після запуску ринкова капіталізація $Trump досягла майже 5,5 мільярдів доларів США. Цікаво, що за попереднього терміну Дональд Трам зовсім інакше ставився до криптоактивів. Наприклад, як йдеться у матеріалі ВВС, у 2021 році він висловився так: "Біткойн — це просто схоже на шахрайство. Мені це не подобається, тому що це інша валюта, яка конкурує з доларом".

Трамп заявив, що зробить США криптостолицею планети Фото: Flickr / Jorge Franganillo

Схоже, Трамп переглянув свою думку щодо криптовалют та навіть заявив, що зробить Сполучені Штати "криптостолицею планети". І почати створення цієї столиці крипти він вирішив негайно. Ініціативу щодо мемкоїна $Trump сприйняли неоднозначно.

"Це буквально заробіток на президентській посаді — створення фінансового інструменту, щоб люди могли переказувати гроші сім’ї президента у зв’язку з його посадою", — цитує The New York Times Адава Ноті, виконавчого директора некомерційної етичної групи Campaign Legal Center. Ерік Трамп, який допомагає керувати бізнес-операціями Trump Organization, заявив, що ця пропозиція є частиною нового та дедалі більшого бізнес-сектору, у який увійшла родина Трампів. Тим часом Нік Томаіно, венчурний криптоінвестор і колишній керівник Coinbase, вважає, що Трамп "володіє 80 відсотками акцій і встановлює терміни запуску за кілька годин до інавгурації — це грабіжництво, і багато хто, ймовірно, постраждає від цього".

Під час першого свого терміну Трамп був категорично проти біткойна, але зараз він змінив свою думку Фото: Скриншот

Отже, доволі цікаво, що перші кроки Трампа ще до інавгурації, до фактичного призначення президентом США, були зроблені в напрямку розкручування крипторинку. Експерти кажуть, що Трамп буде намагатися далі розкручувати тему крипти. "Він заявив і, найімовірніше, буде намагатись реалізувати поширення використання криптовалют, популяризацію крипторинку, там окрема ще тема формування резервів США у криптоактивах, з цим питанням не впевнений, але оскільки в Мінфін призначається лояльна до нього людина, то багато що, дійсно, буде реалізовано для розвитку крипторинку та криптовалют", — каже Андрій Шевчишин.

Ще до своєї інавгурації Трамп вивів на крипторинок новий мемкоїн $Trump, який швидко набуває шаленої популярності

Загалом близькість до Трампа бізнесменів, що очолюють технологічні підприємства, того ж Ілона Маска, Джеффа Безоса та Марка Цукерберга, є певними сигналами — американська економіка рухається далі і доволі активно в бік більш активного розвитку технологій. І йдеться не лише про розвиток ШІ, хоча Трамп пообіцяв скасувати розпорядження президента Джо Байдена про штучний інтелект, яке мало на меті захистити права та безпеку людей, не придушуючи інновації. На повістці дня — нові дискусії щодо можливого злиття Google і Facebook.

Можливо, адміністрація Трампа перегляне антимонопольні заходи щодо Google Фото: NY times

Як пише AP News, більшість експертів очікують, що адміністрація Трампа пом’якшить антимонопольні заходи та буде більш лояльною до злиття цих компаній. "Google може виграти від повернення Трампа після того, як він зробив коментарі під час передвиборчої кампанії, припускаючи, що розпад компанії не відповідає національним інтересам США, після того як суддя оголосив її пошукову систему незаконною монополією", — йдеться у статті видання. Проте поки що немає достатньо інформації, щоб спрогнозувати, чи буде Трамп повністю відмовлятись від спроб Байдена приборкати монопольну владу великих технологічних компаній США.

Проти Китаю: якою може бути зовнішня економічна політика адміністрації Трампа

Відповідно до раніше озвучених Трампом заяв, йдеться про стримування інфляції, про запровадження мит на імпортні товари (60% на товари з Китаю, 10–20% — на товари з країн-партнерів), а ще про зменшення низки податків — від скасування податків на виплати соціального страхування до зниження ставки корпоративного податку.

Заяви Дональда Трампа суперечливі та непослідовні, каже фінансовий аналітик Іван Угляниця. І додає: хоча стиль Трампа лишається таким, як і в попередній термін президентства, а це гучні заяви, твіттер-управління, легке перестрибування між заявленим і фактичним, але частину передвиборчих обіцянок реалізувати йому доведеться. Зокрема, те, що пов’язане з митами на імпортні товари. "Думаю, що нові тарифи (митні ставки, — Фокус) будуть — питання у тому, наскільки великі і наскільки швидко. Зокрема вже говорять про те, що можуть поступово підніматись тарифи, умовно кажучи, помісячно, що, на мою думку, ще гірше. Але тарифні та інші економічні війни, думаю, що будуть разом із подальшою регіоналізацією торгівлі", — зауважив Іван Угляниця.

Олег Пендзин, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, у розмові з Фокусом зазначив: "Щодо зовнішньої політики, то вона стосується передусім митних обмежень по товарах походженням з Китаю, ЄС, Канади, Мексики. Тобто, по кожному з тих напрямків він збирається запроваджувати митні обмеження до 60% від вартості товару. По суті, він збирається розпочати торгівельні війни попри будь-які обмеження Світової організації торгівлі. Але на це зараз вже ніхто не зважає. Тож, ми чекаємо серйозних торгівельних війн з наслідками для світової економіки".

Трамп заявив про підвищення мит на китайські товари, проте поки це виглядає, як початок нових перемовин про торгівлю з КНР Фото: Getty Images

Про те, що Трамп буде проводити більш жорстку політику щодо імпортних товарів, каже і Андрій Шевчишин, фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків. Причому, на його думку, він буде намагатися втягнути в це протистояння з КНР і країни Євросоюзу.

"Не можу собі уявити, що Європа буде в захваті від цієї конфронтації, бо Трамп буде намагатися втягнути в це коло Європу. А Європа — це один з ключових також споживачів китайських товарів. Звісно,Трамп буде захищати американський ринок. Якими будуть тарифи, якими будуть мита, зараз важко сказати. Насамперед вони торкнуться мікроелектроніки, чипів, але й щодо інших сегментів теж він намагатиметься запроваджувати нові мита і реалізовувати жорстку політику щодо імпорту з Китаю", — зазначив Андрій Шевчишин.

Нові мита на китайські товари можуть розкрутити інфляцію в США, а Трамп обіцяв виборцям зупинити ріст цін

На думку Олега Пендзина, Трамп не піде на відкриту ворожнечу в торгівельних відносинах з КНР. А отже, надто жорсткі обмеження на усі групи китайських товарів запроваджувати його адміністрація все ж таки не буде. "Якщо це буде запроваджено, то величезний масив китайських товарів просто щезне з американського ринку, що по ньому дуже сильно вдарить. Треба просто розуміти рівень присутності китайських товарів на американському ринку. Він є дуже високим. Тому, як на мене, ця ситуація є, скоріше, пропозицією до переговорів. Та навряд чи це буде реалізовано", — зауважив Олег Пендзин.

Адміністрація Трампа буде намагатись виконати обіцянки, серед яких — відсутність інфляції та зниження податків Фото: Shutterstock

Щодо заяви Дональда Трампа про масштабне зниження податків у США, то експерти сумніваються, що за його каденції податкова політика зазнає серйозних змін. "Відносно податків велике питання, чи залишиться дійсним ще попереднє зниження податків, запроваджене Трампом ще в 2017-му році, дія якого закінчується в цьому році. Загалом очікування, що Трамп, скоріше за все, продовжить дію, тобто ті знижені податки, які були запроваджені тоді. Щодо наступного і більшого зниження — можливо, але з урахуванням рівня державного боргу і темпів його росту, а також з огляду на дефіцит бюджету — це може бути проблематичне рішення з точки зору політичної та наслідків такого рішення", — зауважив Іван Угляниця.

За словами Андрія Шевчишина, для того, щоб знизити податки, потрібно мати, чим перекрити відсутність надходжень до держказни від цих податків. "І цього рішення у Трампа поки що немає, принаймні, ми не знаємо, за рахунок чого будуть покриватися надходження до бюджету, якщо ці податки будуть знижені чи якісь і скасовані взагалі", — каже аналітик. Він припустив, що частину дефіциту надходжень в разі зниження податків в США будуть намагатися компенсувати зниженням видатків, насамперед соціальних.

"Любі друзі": для чого Трампу мільярдери в адміністрації і на що це вплине

Новий президент Дональд Трамп зібрав найбагатшу президентську адміністрацію в сучасній історії — принаймні 13 мільярдерів збираються обійняти урядові посади, пише abcNews. Зокрема, навіть без урахування Маска, очікується, що кабінет Трампа буде найбагатшим в історії. Загалом кабінет Трампа сконцентрує власників щонайменше 7 мільярдів доларів, йдеться у статті видання. Тим часом Ілон Маск (вартість активів перевищує 400 млрд доларів) стає співголовою Департаменту ефективності уряду. Фактично, хоч і неформально, у команді Дональда Трампа також мільярдери Марк Цукерберг та Джефф Безос, які нещодавно пожертвували в інавгураційний фонд Трампа по 1 млн доларів.

Кабінет Трампа буде найбагатшим в історії: сконцентрує власників щонайменше 7 мільярдів доларів — без урахування Маска

"Не дивно, що Трамп оточує себе людьми, які походять із того ж світу, що й він. Клас бізнесменів-мільярдерів — це те, ким він є, і ким він хоче, щоб його бачили, і з ким він хоче, щоб його бачили", — цитує видання abcNews слова Джордан Лібовіц, віцепрезидента із комунікацій групи "Громадяни за відповідальність та етику" у Вашингтоні.

Ілон Маск підтримав передвиборчу кампанію Трампа, і тепер отримав місце в новому уряді США

Джо Байден під час прощального слова минулого тижня також висловився щодо згрупування найбагатших навколо Трампа. Причому, як зауважили іноземні ЗМІ, найбільше занепокоєння Байдена викликав усе ж тандем Трампа і Маска. "Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади та впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також справедливим шансам для кожного просунутися вперед", — зазначив Байден, передає CNN.

Аналітик Андрій Шевчишин вважає, що зібрана навколо Трампа група найбагатших людей демонструє дві тенденції. Перша — кожен з них знає, що матиме від того вигоду. Друга — певні багаті представники команди мають надію справити серйозний вплив та змінити економічну парадигму. "Великі люди з великими грошима йдуть до Трампа, бо це стає вигідно. Або вони бачать, що дійсно можуть щось поміняти. Чи є вони альтруїстами? Я б тут посперечався", — зауважив Андрій Шевчишин.

Джефф Безос хвалить нового президента та погоджується з Трампом і Маском, що в США "надто багато регулювання" Фото: rbc.ru

На думку Олега Пендзина, Трамп насамперед зібрав навколо себе тих мільярдерів, які є виробниками продукції на території США. Тобто фактично його команда — це відображення його майбутньої політики підтримки національного виробника і боротьби з чужими, тобто з імпортом.

Аналітики попереджають: після приходу Трампа буде дуже великий рівень лобізму і захисту інтересів американських товаровиробників

"Однозначно вони всі будуть лобіювати інтереси американського виробника на американському континенті. Якщо говорити про те, в якому вигляді це реалізують з точки зору внутрішньої політики, то вона буде направлена на створення додаткових преференцій для американських виробників, які перебувають на американському континенті", — каже Олег Пендзин. Він додає: треба розуміти, що буде дуже великий рівень лобізму і захисту інтересів американських товаровиробників. "В принципі, це відповідає інтересам США. Кожна країна будує свою політику, виходячи зі своїх власних національних інтересів. Якщо адміністрація Трампа вважає, що це входить до американських національних інтересів, вона це буде впроваджувати", — зазначає експерт.

Іван Угляниця вважає, що невдовзі може розпочатись певна конкуренція в команді Трампа, що спричинить відкрите протистояння між групами впливу та гілками влади. І в підсумку матиме негативний вплив на економіку США. "Якщо ці протистояння виллються в реальну спробу задовольнити різні сторони, то це може бути ще гірша ситуація, як і з поступовим збільшенням мит, на мою думку. Тобто, окрім негативних економічних наслідків, це ще і розізлить різні групи підтримки, виборців, минулих союзників і соратників", — резюмував аналітик.