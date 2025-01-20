Чоловік зводить на даху свого 56-метрового будинку нові поверхи: яка у нього мета (фото)

Автор проєкту, він же власник оселі та будівельник Філіп Вайднер, наполягає, що це не фантастична локація, а реальне помешкання, де можуть жити люди.

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Химерний будинок заввишки 56-метрів приваблює туристів навідуватись у ліс поблизу містечка Талкетна, що на Алясці (США). Краєвид, який відкривається звідти, приголомшує урбаністичних дослідників та любителів цікавих архітектурних об’єктів. Однак багато хто з мандрівників щиро не розуміє, для чого господар зводить нові поверхи, пише Daily Star.

Будівля, яку в путівниках називають "Вежею Гусячого струмка", спочатку була звичайною дерев'яною хатинкою на два поверхи, але з часом перетворилась у витвір архітектурного мистецтва та магніт для туристів зі всього світу.

Вежа Гусячого струмка

Автор проєкту, він же власник оселі та будівельник Філіп Вайднер, наполягає, що це не фантастична локація, а реальне помешкання, де можуть жити люди. Одного разу чоловік дозволив своєму розуму (і диплому інженера) взяти гору й реалізував поетичну мрію — дістатись до неба.

Будинок приваблює туристів Фото: The Goose Creek Tower

Залежно від того, з якого ракурсу дивитися і яким шляхом підійматися на вершину, будинок з бетонною основою та підвалом може похвалитися від 14 до 17 рівнів, об’єднаних вісьмома вертикальними балками.

На вершині вежі розташована кімната у формі восьмикутника. Туди можна дістатися за допомогою крана та сталевої опори, розміщеної на вершині шпиля. Хто наважиться це, буде винагороджений розкішним краєвидом.

Реконструкція будівлі

На жаль, останніми роками будинок стоїть занедбаним і вже почав руйнуватися. З міркувань безпеки доступ на територію обмежили. Наразі нерухомість перебуває на етапі реставрації. Попри повільний прогрес, господар має грандіозні плани на цей об'єкт, зокрема відкрити його для громадськості, однак зводити нові поверхи йому забороняє закон.

Всередині будинку Фото: The Goose Creek Tower

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що житель Шанхаю був шокований, коли дізнався, що квартиру, яку він здав в оренду два роки тому, перетворили на курник і пошкодили настільки, що тепер вона не підлягає відновленню.

Крім того, ми писали про Клер Тотман, яка переробила старенький будинок і збільшила його вартість на 1,7 млн фунтів. Жінка із юних років почала цікавитися дизайном. Згодом вона започаткувала власний бізнес і зараз переробляє старенькі будинки на сучасні.