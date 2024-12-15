Посеред озера знайдено великий замок: ніхто не знає, що це насправді таке (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити високі вежі та кам'яні стіни посеред штучного острова, розташованого на території заповідника.

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Посеред озера у Польщі з'явився величезний середньовічний замок. Химерну споруду зафіксували з повітря, але ніхто з місцевих мешканців точно не знає, кому вона належить і навіщо збудована, пише видання The Sun.

Будівництво замку Стобніца на заході країни (околиці Нотецького лісу, приблизно в годині їзди від Познані) розпочалося ще у 2015 році. На опублікованих фото можна побачити високі вежі та кам'яні стіни посеред штучного острова, розташованого на території заповідника.

Змок Стобніца у Польщі Фото: Visegrad24

Як не дивно, ця масивна споруда залишалася поза увагою широкої громадськості до 2018 року, коли про неї дізналися місцеві екологічні групи та представники влади.

Дехто вважає, що за проєктом міг стояти польський мільярдер Ян Кульчик, який помер у 2015 році. Інші стверджують, що грандіозне будівництво фінансувалося з офшорних рахунків. Існує ще одна версія, начебто ініціатор створення цього замку — польська компанія DJT.

Суперечки навколо грандіозного об'єкта вийшли на новий рівень після того, як у 2020 році поліція затримала сімох осіб (ймовірно, інвесторів), причетних до будівництва, що завдало шкоди навколишньому середовищу. У розпал скандалу місцевому губернатору навіть довелося піти у відставку.

Масивна споруда залишалася поза увагою широкої громадськості до 2018 року Фото: Visegrad24 Масивна споруда залишалася поза увагою широкої громадськості до 2018 року Фото: Visegrad24

Спроби заморозити проєкт не увінчалися успіхом, хоча періодично будівельні роботи призупинялись.

Архітектори наполягали на тому, що цей замок має стати головною резиденцією власника, але ця версія у багатьох викликає сумніви. Зокрема, місцеві жителі припускають, що там відкриють розкішний готель з різноманітними атракціями для туристів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 76-річного лорда Грегоріуса, який звів п'ятиповерховий замок Olt Stoutenburght Castle на задньому дворі своєї земельної ділянки у крихітному селі Блесдейке на півночі Нідерландів. Для того, щоб реалізувати цю неймовірну ідею, що виникла ще в 1990 році, чоловік витрати 34 роки свого життя.

Крім того, Вейн та Наталі Ноукс з Нью-Фореста, що у Великій Британії, будуть змушені знести будинок вартістю 100 тисяч фунтів стерлінгів, попри наявність необхідних дозволів для проведення будівництва. Причиною суперечки стала земельна ділянка, на якій розташована прибудова.