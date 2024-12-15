Посреди озера найден большой замок: никто не знает, что это на самом деле такое (фото)

На опубликованных кадрах можно увидеть высокие башни и каменные стены посреди искусственного острова, расположенного на территории заповедника.

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Посреди озера в Польше появился огромный средневековый замок. Причудливое сооружение зафиксировали с воздуха, но никто из местных жителей точно не знает, кому оно принадлежит и зачем построено, пишет издание The Sun.

Строительство замка Стобница на западе страны (окрестности Нотецкого леса, примерно в часе езды от Познани) началось еще в 2015 году. На опубликованных фото можно увидеть высокие башни и каменные стены посреди искусственного острова, расположенного на территории заповедника.

Змок Стобница в Польше Фото: Visegrad24

Как ни странно, это массивное сооружение оставалось вне поля зрения широкой общественности до 2018 года, когда о нем узнали местные экологические группы и представители власти.

Некоторые считают, что за проектом мог стоять польский миллиардер Ян Кульчик, умерший в 2015 году. Другие утверждают, что грандиозное строительство финансировалось с оффшорных счетов. Существует еще одна версия, будто инициатор создания этого замка — польская компания DJT.

Споры вокруг грандиозного объекта вышли на новый уровень после того, как в 2020 году полиция задержала семерых человек (вероятно, инвесторов), причастных к строительству, нанесшему ущерб окружающей среде. В разгар скандала местному губернатору даже пришлось уйти в отставку.

Массивное сооружение оставалось вне внимания широкой общественности до 2018 года Фото: Visegrad24 Массивное сооружение оставалось вне внимания широкой общественности до 2018 года Фото: Visegrad24

Попытки заморозить проект не увенчались успехом, хотя периодически строительные работы приостанавливались.

Архитекторы настаивали на том, что этот замок должен стать главной резиденцией владельца, но эта версия у многих вызывает сомнения. В частности, местные жители предполагают, что там откроют роскошный отель с разнообразными аттракциями для туристов.

Напомним, ранее Фокус писал о 76-летнем лорде Грегориусе, который возвел пятиэтажный замок Olt Stoutenburght Castle на заднем дворе своего земельного участка в крошечной деревне Блесдейке на севере Нидерландов. Для того чтобы реализовать эту невероятную идею, возникшую еще в 1990 году, мужчина потратил 34 года своей жизни.

Кроме того, Уэйн и Натали Ноукс из Нью-Фореста, что в Великобритании, будут вынуждены снести дом стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов, несмотря на наличие необходимых разрешений для проведения строительства. Причиной спора стал земельный участок, на котором расположена пристройка.