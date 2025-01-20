Мужчина строит на крыше своего 56-метрового дома новые этажи: зачем ему это (фото)

Автор проекта, он же владелец дома и строитель Филипп Вайднер, настаивает, что это не фантастическая локация, а реальное помещение, где могут жить люди.

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Причудливый дом высотой 56-метров привлекает туристов приезжать в лес вблизи городка Талкетна, что на Аляске (США). Пейзаж, который открывается оттуда, ошеломляет урбанистических исследователей и любителей интересных архитектурных объектов. Однако многие путешественники искренне не понимают, для чего хозяин строит новые этажи, пишет Daily Star.

Здание, которое в путеводителях называют "Башней Гусиного ручья", сначала было обычной деревянной избушкой на два этажа, но со временем превратилось в произведение архитектурного искусства и магнит для туристов со всего мира.

Башня Гусиного ручья

Автор проекта, он же владелец дома и строитель Филипп Вайднер, настаивает, что это не фантастическая локация, а реальное помещение, где могут жить люди. Однажды мужчина позволил своему разуму (и диплому инженера) взять верх и реализовал поэтическую мечту — добраться до неба.

Дом привлекает туристов Фото: The Goose Creek Tower

В зависимости от того, с какого ракурса смотреть и каким путем взбираться на вершину, дом с бетонным основанием и подвалом может похвастаться от 14 до 17 уровней, объединенных восемью вертикальными балками.

На вершине башни расположена комната в форме восьмиугольника. Туда можно добраться с помощью крана и стальной опоры, размещенной на вершине шпиля. Кто решится на это, будет вознагражден роскошным видом.

Реконструкция здания

К сожалению, в последние годы дом стоит заброшенным и уже начал разрушаться. Из соображений безопасности доступ на территорию ограничили. Сейчас недвижимость находится на этапе реставрации. Несмотря на медленный прогресс, хозяин имеет грандиозные планы на этот объект, в частности открыть его для общественности, однако возводить новые этажи ему запрещает закон.

Дом изнутри Фото: The Goose Creek Tower

Напомним, ранее Фокус писал, что житель Шанхая был шокирован, когда узнал, что квартиру, которую он сдал в аренду два года назад, превратили в курятник и повредили настолько, что теперь она не подлежит восстановлению.

Кроме того, мы писали о Клэр Тотман, которая переделала старенький дом и увеличила его стоимость на 1,7 млн фунтов. Женщина с юных лет начала интересоваться дизайном. Позже она начала собственный бизнес и сейчас переделывает старенькие дома на современные.