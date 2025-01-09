Мужчина сдавал квартиру в аренду: все это время он не знал, кто там жил на самом деле (фото)

Недавно владелец квартиры получил сообщение от соседей о странных звуках и неприятном запахе, доносившимся из помещения, которое он сдал в аренду.

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Житель Шанхая был шокирован, когда узнал, что квартиру, которую он сдал в аренду два года назад, превратили в курятник и повредили настолько, что теперь она не подлежит восстановлению. Об этом пишет издание Oddity Central.

Мужчина вложил все свои сбережения для того, чтобы купить и отремонтировать квартиру, а затем сдавать ее в аренду. Он и подумать не мог, что арендатор будет использовать помещение для выращивания птиц.

Жалобы соседей

Недавно китаец получил сообщение от соседей о странных звуках и неприятном запахе, доносившимся из помещения, которое он сдал в аренду. Довольный тем, что получает ежемесячную плату вовремя, мужчина не проверял квартиру до прошлого месяца, и был шокирован, обнаружив, что там развели кур, которые ходят и летают по всему помещению.

"Здесь воняет. Пол и стены сильно разрушены. Нужно сделать капитальный ремонт и заказать новую мебель, иначе там никто не сможет жить", — сказал разъяренный владелец жилья в интервью Dianshi News.

Жильцы развели в квартире кур Фото: YouTube

Арендодатель, имя которого СМИ не разглашается, пожаловался, что платы, полученной в течение последних двух лет, будет недостаточно для покрытия расходов на реставрацию.

Все разрушено

Одна из соседок по фамилии Ву рассказала журналистам, что жаловалась администрации дома на вонь, доносившуюся из квартиры, но арендатор никак не отреагировал на это — только закрыл окна помещения.

"Мне очень грустно, что квартира, которую я так старательно украшал, теперь разрушена", — пожаловался владелец, добавив, что вызвал полицию после того, как узнал об этой ситуации.

С юридической точки зрения, арендодатель может подать на арендатора в суд и потребовать компенсации за значительный ущерб, причиненный имуществу, но нет никаких гарантий, что ему удастся добиться справедливости.

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.