Родители построили для женщины мини-дом в саду, чтобы она не платила за аренду (фото)

Пенни Уилби переехала в свой дом три недели назад. Она признается, что очень счастлива иметь собственное пространство.

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Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на своей странице в TikTok.

"Я живу в крошечной избушке посреди сада неподалеку от родительского дома. Это звучит немного запутанно, поэтому проведу для вас экскурсию", — говорит британка, демонстрируя свое жилье.

Дом в саду

Сначала женщина показала кухню: барную стойку с небольшим холодильником, чайником, микроволновой печью и фритюрницей, добавив, что это одна из самых любимых частей домика.

Далее хозяйка перешла в свою ванную, украшенную большой бежевой плиткой с эффектом мрамора, современной раковиной, унитазом и душевой кабиной с лейкой в виде водопада.

В ванной стоит душевая кабинка с лейкой в виде водопада Фото: TikTok

В завершение осмотра Пенни показала спальню с двуспальной кроватью, огромным телевизором, вместительным шкафом и столиком для макияжа, чтобы собираться по утрам.

Британка переехала в свой домик три недели назад, и говорит, что очень счастлива иметь собственное пространство.

Реакция людей

Это видео стало вирусным в TikTok, собрав более 187 тыс. просмотров и 7 тыс. лайков. Пользователи сети начали активно комментировать ее уютное жилье со всеми удобствами.

"Я бы с радостью жила там, если вы можете сэкономить деньги, то это хороший вариант";

"Планирую сделать так же для своих детей. Им сейчас не по карману жить самостоятельно";

"Твоя спальня больше всей моей квартиры";

"Счастливая девушка";

"Боже, теперь я одержим";

"Здесь так уютно, мне нравится".

Пенни показала спальню с двуспальной кроватью, огромным телевизором, вместительным шкафом и столиком для макияжа Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.

А вот семья из городка Денби (Великобритания) отказалась продать дом перед тем, как вокруг него построили кольцевую дорогу. Теперь сотни автомобилей каждый час проносятся мимо их участка на оживленной трассе A525.