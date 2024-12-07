Мужчина купил дом в Японии всего за $6 тысяч: главное преимущество дома не в цене (фото)

Последние несколько лет Мэтт провел, просматривая объявления о продаже недвижимости и изучая различные сельские районы, где можно спокойно и комфортно жить.

40-летний Мэтт Гай, уроженец Австралии, посетил около 30 стран мира, но в конце концов решил остановиться в Японии. Перед тем, как принять окончательное решение о переезде в 2023-м году, мужчина несколько раз наведывался туда, чтобы выучить язык, параллельно преподавая местным жителям английский. О своем уникальном опыте он рассказал в интервью журналистам издания Business Insider.

"Япония стала моим домом, но это не какая-то прихоть. Я приехал сюда со знаниями, опытом и уважением к месту, которое я глубоко полюбил", — рассказывает Мэтт Гай.

Дешёвое жилье

Австралиец, который имеет образование в сфере строительства, долго искал дом, который можно было бы назвать своим домом. Последние несколько лет он провел, просматривая объявления о продаже недвижимости и изучая различные сельские районы, где можно спокойно и комфортно жить.

Дом Мэтта Фото: Matt Guy | Instagram

Как человек, который любит природу и наслаждается такими видами активного отдыха, как пешие прогулки, катание на горных лыжах и сноуборде, он всегда мечтал о доме в горнолыжном городке.

По счастливой случайности друг Мэтта, имеющий в собственности домик вблизи Миоко Коген, пригласил его провести вместе лето.

"Я приехал сюда без намерения что-то покупать, но так сложилось, что этот дом стал свободным", — рассказывает мужчина, который приобрел недвижимость всего за 6 тысяч долларов США.

Новая жизнь

Традиционный двухэтажный домик, построенный в 60-х годах, ранее принадлежал 80-летним супругам, которые с радостью показали Гаю все вокруг. Помещение было практически полностью готовым к заселению, за исключением ванной комнаты, где завелись термиты. Однако новый хозяин решил изменить интерьеры по своему вкусу.

Теперь Мэтт живет в сельской местности и создает контент о малоизвестных локациях. Мужчина твердо убежден, что низкая цена жилья в Японии далеко не основное преимущество.

"Независимо от того, кто вы — водитель автобуса или врач, здесь к вам относятся с таким же уважением, как и к любому другому. Люди знают, что ты нужен как часть системы, которая создана для того, чтобы все работало бесперебойно", — рассказывает путешественник о японском обществе.

По его мнению, приобретение дома в Японии предполагает активное участие в жизни местной общины.

Традиционный двухэтажный домик, построенный в 60-х годах, ранее принадлежал 80-летним супругам Фото: Matt Guy | Instagram Традиционный двухэтажный домик, построенный в 60-х годах, ранее принадлежал 80-летним супругам Фото: Matt Guy | Instagram

"Поэтому важно подумать о том, какой вклад вы сделаете в развитие общества. Это не может быть полностью эгоистическим подходом, мол: "Я просто хочу дешевый горнолыжный домик в Японии". Должен происходить культурный обмен", — резюмирует он.

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.

А вот семья из городка Денби (Великобритания) отказалась продать дом перед тем, как вокруг него построили кольцевую дорогу. Теперь сотни автомобилей каждый час проносятся мимо их участка на оживленной трассе A525.