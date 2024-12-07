Чоловік купив будинок в Японії всього за $6 тисяч: головна перевага оселі не у ціні (фото)

Останні кілька років Метт провів, переглядаючи оголошення про продаж нерухомості та вивчаючи різні сільські райони, де можна спокійно та комфортно жити.

40-річний Метт Гай, уродженець Австралії, відвідав близько 30 країн світу, але врешті-решт вирішив зупинитися у Японії. Перед тим, як прийняти остаточне рішення про переїзд у 2023-му році, чоловік кілька разів навідувався туди, аби вивчити мову, паралельно викладаючи місцевим мешканцям англійську. Про свій унікальний досвід він розповів в інтерв’ю журналістам видання Business Insider.

"Японія стала моєю домівкою, але це не якась примха. Я приїхав сюди зі знаннями, досвідом і повагою до місця, яке я глибоко полюбив", — розповідає Метт Гай.

Дешеве житло

Австралієць, який має освіту в сфері будівництва, довго шукав оселю, яку можна було б назвати своїм домом. Останні кілька років він провів, переглядаючи оголошення про продаж нерухомості та вивчаючи різні сільські райони, де можна спокійно та комфортно жити.

Будинок Метта Фото: Matt Guy | Instagram

Як людина, яка любить природу і насолоджується такими видами активного відпочинку, як піші прогулянки, катання на гірських лижах та сноуборді, він завжди мріяв про дім в гірськолижному містечку.

Завдяки щасливому випадку друг Метта, який має у власності будиночок поблизу Міоко Коген, запросив його провести разом літо.

"Я приїхав сюди без наміру щось купувати, але так склалося, що цей будинок став вільним", — розповідає чоловік, який придбав нерухомість всього за 6 тисяч доларів США.

Нове життя

Традиційна двоповерхова хатинка, збудована у 60-х роках, раніше належала 80-річному подружжю, яке з радістю показало Гаю все навколо. Помешкання було практично повністю готовим до заселення, за винятком ванної кімнати, де завелись терміти. Однак новий хазяїн вирішив змінити інтер'єри на власний смак.

Тепер Метт живе у сільській місцевості й створює контент про маловідомі місця. Чоловік твердо переконаний, що низька ціна житла в Японії далеко не основна перевага.

"Незалежно від того, хто ви — чи водій автобуса, чи лікар, тут до вас ставляться з такою ж повагою, як і до будь-кого іншого. Люди знають, що ти потрібен як частина системи, яка створена для того, щоб все працювало безперебійно", — розповідає мандрівник про японське суспільство.

На його думку, придбання будинку в Японії передбачає активну участь у житті місцевої громади.

Традиційна двоповерхова хатинка, збудована у 60-х роках, раніше належала 80-річному подружжю Фото: Matt Guy | Instagram Традиційна двоповерхова хатинка, збудована у 60-х роках, раніше належала 80-річному подружжю Фото: Matt Guy | Instagram

"Тому важливо подумати про те, який внесок ви зробите у розвиток громади. Це не може бути повністю егоїстичним підходом, мовляв: "Я просто хочу дешевий гірськолижний будиночок в Японії". Має відбуватися культурний обмін", — резюмує він.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа, які живуть в одному з найтонших будинків Великої Британії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м), розповідають, що водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу.

А от родина з містечка Денбі (Велика Британія) відмовилася продати будинок перед тим, як довкола нього побудували кільцеву дорогу. Тепер сотні автомобілів щогодини проносяться повз їхню ділянку на жвавій трасі A525.