Чоловік збудував за $13 тисяч хатину в лісі: всередині там ще гарніше, аніж ззовні (фото)

У незвичному помешканні є все необхідне для життя, зокрема система фільтрації дощової води, сонячні панелі та акумулятори для накопичення енергії.

36-річний Андерс Бойсен разом зі своєю дівчиною протягом багатьох років жив в орендованих квартирах Орхуса, працюючи у місцевому муніципалітеті. Він все ніяк не міг позбутися тиску з боку суспільства та відчуття обмеженості у реалізації своїх мрій. Про його історію пише видання Make It.

"Коли жив у квартирі, здавалося, що у мене починається клаустрофобія — проблема не так у тісноті простору, як в способі життя, визначеному наперед", — ділиться він.

Будинок в лісі

Одного разу Бойсен натрапив на YouTube-канал, творець якого розповідав про людей, котрі переїжджають у крихітні будиночки поза цивілізацією, відключені від центральної електромережі.

36-річний Андерс Бойсен насолоджується красою природи Фото: Anders Boisen 36-річний Андерс Бойсен насолоджується красою природи Фото: Anders Boisen

"Ці натхненні історії відкрили мені очі на нові можливості, захотілось пожити більш вільно, але при цьому не втратити стабільність та синхронізуватися з природою, щоб сприймати буття на філософському рівні", — розповідає Андерс.

У 2018 році чоловік почав зводити свій перший мобільний будинок, але через кілька місяців його вкрали. "Про це говорили в усіх данських новинах, але ми його так і не знайшли", — згадує він той прикрий випадок.

Автономне житло

Андерс не опусти руки й наступного року почав будувати ще один дім — 6,5 м завдовжки й 2,5 м завширшки. Там є все необхідне для автономного проживання, зокрема система фільтрації дощової води, сонячні панелі та акумулятори для накопичення енергії. Проєкт вартістю близько $13 тисяч вдалось завершити через вісім місяців — навесні 2020-го.

У будинку є все необхідне для автономного проживання Фото: Anders Boisen У будинку є все необхідне для автономного проживання Фото: Anders Boisen

Господар також створив групу на Facebook, щоб ділитися власним досвідом. Деякі підписники, з якими він спілкувався у мережі, допомагали корисними порадами у процесі будівництва.

Щоб закінчити оздоблювальні роботи, Бойсену навіть довелося звільнився з роботи. Сьогодні він заробляє на життя, створюючи контент для YouTube і виступаючи по всій країні з доповідями про переваги крихітної нерухомості та життя поза мережею.

Проєкт вартістю близько $13 тисяч вдалось завершити через вісім місяців Фото: Anders Boisen Проєкт вартістю близько $13 тисяч вдалось завершити через вісім місяців Фото: Anders Boisen

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа, які живуть в одному з найтонших будинків Великої Британії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м), розповідають, що водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу.

А от родина з містечка Денбі (Велика Британія) відмовилася продати будинок перед тим, як довкола нього побудували кільцеву дорогу. Тепер сотні автомобілів щогодини проносяться повз їхню ділянку на жвавій трасі A525.