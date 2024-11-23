Мужчина построил за $13 тысяч хижину в лесу: внутри там еще красивее, чем снаружи (фото)
В необычном доме есть все необходимое для жизни, в частности система фильтрации дождевой воды, солнечные панели и аккумуляторы для накопления энергии.
36-летний Андерс Бойсен вместе со своей девушкой в течение многих лет жил в съемных квартирах Орхуса, работая в местном муниципалитете. Он никак не мог избавиться от давления со стороны общества и ощущения ограниченности в реализации своих мечт. О его истории пишет издание Make It.
"Когда жил в квартире, казалось, что у меня начинается клаустрофобия — проблема не так в тесноте пространства, сколько в предопределенном образе жизни", — делится он.
Дом в лесу
Однажды Бойсен наткнулся на YouTube-канал, создатель которого рассказывал о людях, переезжающих в крошечные домики вне цивилизации, отключенные от центральной электросети.
"Эти вдохновляющие истории открыли мне глаза на новые возможности, захотелось пожить более свободно, но при этом не потерять стабильность и синхронизироваться с природой, чтобы воспринимать бытие на философском уровне", — рассказывает Андерс.
В 2018 году мужчина начал возводить свой первый мобильный дом, но через несколько месяцев его украли. "Об этом говорили во всех датских новостях, но мы его так и не нашли", — вспоминает он тот досадный случай.
Автономное жилье
Андерс не опустил руки и в следующем году начал строить еще один дом — 6,5 м в длину и 2,5 м в ширину. Там есть все необходимое для автономного проживания, в частности система фильтрации дождевой воды, солнечные панели и аккумуляторы для накопления энергии. Проект стоимостью около $13 тысяч удалось завершить через восемь месяцев — весной 2020-го.
Хозяин также создал группу на Facebook, чтобы делиться собственным опытом. Некоторые подписчики, с которыми он общался в сети, помогали советами в процессе строительства.
Чтобы закончить отделочные работы, Бойсену даже пришлось уволиться с работы. Сегодня он зарабатывает на жизнь, создавая контент для YouTube и выступая по всей стране с докладами о преимуществах крошечной недвижимости и жизни вне сети.
Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.
А вот семья из городка Денби (Великобритания) отказалась продать дом перед тем, как вокруг него построили кольцевую дорогу. Теперь сотни автомобилей каждый час проносятся мимо их участка на оживленной трассе A525.