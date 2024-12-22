Батьки звели для жінки міні будинок в саду, щоб вона не платила за оренду (фото)

Пенні Вілбі переїхала у свою оселю три тижні тому. Вона зізнається, що дуже щаслива мати власний простір.

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Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

"Я живу в крихітній хатинці посеред саду неподалік батьківського будинку. Це звучить трохи заплутано, тому проведу для вас екскурсію", — каже британка, демонструючи своє житло.

Будинок в саду

Спочатку жінка показала кухню: барну стійку з невеликим холодильником, чайником, мікрохвильовою піччю і фритюрницею, додавши, що це одна з найулюбленіших частин будиночка.

Далі хазяйка перейшла до своєї ванної, оздобленої великою бежевою плиткою з ефектом мармуру, сучасною раковиною, унітазом та душовою кабіною з лійкою у вигляді водоспаду.

У ванній стоїть душова кабінка з лійкою у вигляді водоспаду Фото: TikTok

На завершення огляду Пенні показала спальню з двоспальним ліжком, величезним телевізором, місткою шафою і столиком для макіяжу, щоб збиратися вранці.

Британка переїхала у свій будиночок три тижні тому, і каже, що дуже щаслива мати власний простір.

Реакція людей

Це відео стало вірусним у TikTok, зібравши понад 187 тис. переглядів і 7 тис. вподобань. Користувачі мережі почали активно коментувати її затишне житло з усіма вигодами.

"Я б з радістю жила там, якщо ви можете заощадити гроші, то це хороший варіант";

"Планую зробити так само для своїх дітей. Їм зараз не по кишені жити самостійно";

"Твоя спальня більша за всю мою квартиру";

"Щаслива дівчина";

"Боже, тепер я одержимий";

"Тут так затишно, мені подобається".

Пенні показала спальню з двоспальним ліжком, величезним телевізором, місткою шафою і столиком для макіяжу Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа, які живуть в одному з найтонших будинків Великої Британії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м), розповідають, що водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу.

А от родина з містечка Денбі (Велика Британія) відмовилася продати будинок перед тим, як довкола нього побудували кільцеву дорогу. Тепер сотні автомобілів щогодини проносяться повз їхню ділянку на жвавій трасі A525.