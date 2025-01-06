Владелец дома "оригинально" отомстил арендаторке, которая перестала платить за проживание

Мать-одиночка, которая снимала дом, после инцидента пыталась связаться с арендодателем, но тщетно. Не имея другого выхода, она забаррикадировала окна и двери картоном.

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Владелец дома на севере Франции пытался заставить своих арендаторов уехать посреди зимы, решив заменить в доме все двери и окна. 20 декабря бригада мастеров начала демонтажные работы, однако не поставила ничего на замену, заставив людей замерзать и опасаться краж в любое время дня и ночи. Об этом пишет издание Oddity Central.

Во Франции, как и во многих других европейских странах, выселение арендаторов в зимний период является незаконным, даже если они не платят арендную плату. Впрочем, владелец дома в городке Па-де-Кале пытался обойти закон, заставляя жильцов освободить помещение, хотя сам даже не просил их об этом.

Мать-одиночка, которая арендовала помещение, после инцидента пыталась связаться с ним, но тщетно. Не имея другого выхода, женщина забаррикадировала окна и двери картоном. Кроме того, она очень боится грабителей, поэтому проводит все свое время дома.

В разговоре с французскими СМИ арендодатель взял на себя ответственность за свои действия, признавшись, что начал заменять двери и окна в своем доме, добавив, что сделал это только потому, что арендаторша не выполнила свою часть сделки.

"Мы договорились, что она заплатит. Она задолжала арендную плату за пять месяцев", — рассказывает хозяин дома.

Французская ассоциация владельцев жилья объяснила журналистам, что понимает мотивы арендодателя, но подтвердила, что метод, который используется для того, чтобы заставить арендаторов покинуть жилье, абсолютно незаконен.

Сейчас мать-одиночка подала жалобу о злоупотреблении доверием и ищет социальное жилье.

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать.