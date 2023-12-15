Миллионер вырезал бензопилой двери, чтобы наказать недобросовестных арендаторов (видео)

Адвокат мужчины предложил привлечь судебного пристава, но он решил разобраться со всем самостоятельно.

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32-летний миллионер и предприниматель в сфере недвижимости Сэмюэл Лидс вырезал бензопилой двери в своем доме, чтобы выгнать арендаторов. Соответствующую видеозапись мужчина опубликовал у себя на странице в соцсети Х (бывший Twitter).

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"Вот что происходит, когда вы перестаете платить и отказываетесь покидать мою собственность. Подай на меня иск в суд. Вы гость, и не имеете никаких прав", — написал он в описании.

В кадре можно увидеть, как Сэмюэл вырезает из двери прямоугольный проем, а затем выбивает ее ногой.

Мужчина утверждает, что в отеле охрана взломала бы двери в течение часа, если бы постояльцы отказались выселиться из номера. Несмотря на то, что адвокат предложил ему обратиться к сертифицированному судебному приставу, Лидс решил разобраться со всем собственноручно.

В комментариях пользователи сети пишут, что это видео может быть подделкой, ведь Сэмюэл любит разыгрывать и удивлять своих подписчиков эпатажными выходками.

Британский миллионер Сэмюэл Лидс Фото: twitter.com/samuel_leeds

Например, ранее магнат спровоцировал споры в сети из-за своих советов о том, как быстро разбогатеть в социальных сетях. Кроме того, попал в скандал: расслаблялся на борту самолета в первом классе, пока его дети сидели в автобусе.

В 2018 году Лидс едва не погиб. Его лодка перевернулась в реке с крокодилами. Врачи уверяли, что после этого трагического случая мужчина больше никогда не сможет нормально ходить, но негативные прогнозы медиков, к счастью, не оправдались.

Ранее Фокус писал о банкротстве 46-летнего миллиардера Роберта Булла, который претендовал на звание одного из самых богатых людей Великобритании. По сообщениям, мужчина набрал долгов на 725 миллионов фунтов стерлингов. Он потерял свое состояние всего за полгода после того, как вместе с новой женой похвастался богатством в особняке стоимостью 10 миллионов фунтов.

Кроме того, мы сообщали, что 91-летний миллиардер снова ищет невесту. Избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужу. У миллиардера есть четверо детей от предыдущих браков.