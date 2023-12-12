Беременная жена миллионера хочет Lamborghini за рождение мальчика (фото, видео)

После родов будущая мать собирается потратить 125 тысяч долларов (4,6 млн грн) на услуги пластических хирургов.

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Дубайская домохозяйка и жена миллионера Линда Андраде запросила у своего мужа суперкар Lamborghini за рождение мальчика или брендовую сумочку Chanel, если на свет появится девочка. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok с 866 тысячами подписчиков.

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В новом ролике под названием "Чего я ожидаю от своего мужа в период беременности" Андраде откровенно рассказывает о планах на будущее. Прежде всего она планирует устроить грандиозную вечеринку по случаю раскрытия пола ребенка на самом высоком в мире небоскребе Бурдж-Халифа. На это, по ее подсчетам, уйдет где-то 50 тысяч долларов.

А уже после родов будущая мать собирается потратить 125 тысяч долларов (4,6 млн грн) на услуги лучших пластических хирургов, которые помогут ей восстановить утраченную идеальную фигуру, чтобы снова быть на высоте.

Беременная Линда Андраде с мужем-миллионером Фото: tiktok.com/@lionlindaa Беременная Линда Андраде с мужем-миллионером

Кроме того, дубайская домохозяйка поделилась, какие именно презенты ожидает получить от любимого в знак благодарности за старания. Если родится девочка, то это должна быть серебристая сумочка Chanel из новой коллекции, а если мальчик — новый суперкар Lamborghini Urus. Его стоимость оценивается ориентировочно в 233 тысячи долларов (8,6 млн грн).

Беременная Линда Андраде с мужем-миллионером Фото: tiktok.com/@lionlindaa Беременная Линда Андраде с мужем-миллионером

Линда говорит, что на период беременности собирается жить в новом особняке с не менее 10 спальнями для нее и ребенка.

В комментариях под видео зрители особо слов не подбирают, иронизируют и смеются над блогершей.

Беременная Линда Андраде с мужем-миллионером Фото: lionlindaa/Instagram

"Мне кажется, что она заботится о себе больше, чем о будущем ребенке!", "Одежду ребенку вы планируете покупать?", "Выплатите мой студенческий долг, пожалуйста", "Полностью согласна, не стоит рожать ребенка, если тебе потом не компенсируют пластическую операцию", "Ладно, а где эмоциональная связь, любовь, поддержка, плечо, чтобы поплакать? Я не думаю, что это можно купить за деньги", "А ей нечего плакать", — пишут пользователи сети.

Ранее Фокус писал о жене миллионера, которая пожаловалась на трудности роскошной жизни. Женщина утверждает, что ей очень тяжело, ведь у роскошного образа жизни есть и свои "минусы". Обычно она делится впечатлениями о дорогих походах по магазинам, регулярных процедурах по уходу за лицом и шикарных ужинах, но в этот раз решила быть откровенной.

Кроме того, мы рассказывали о 16-летней королеве красоты, которая вышла замуж за 66-летнего миллионера, и нашла что сказать критикам.