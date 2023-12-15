Мільйонер вирізав бензопилою двері, щоб покарати недобросовісних орендарів (відео)

Адвокат чоловіка запропонував залучити судового пристава, але він вирішив розібратись з усім власноруч.

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32-річний мільйонер та підприємець у сфері нерухомості Семюел Лідс вирізав бензопилою двері у своєму будинку, щоб вигнати орендарів. Відповідний відеозапис чоловік опублікував у себе на сторінці в соцмережі Х (колишній Twitter).

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"Ось що відбувається, коли ви перестаєте платити та відмовляєтесь покидати мою власність. Подай на мене позов до суду. Ви гість, і не маєте жодних прав", – написав він в описі.

У кадрі можна побачити, як Семюел вирізає із дверей прямокутний отвір, а потім вибиває їх ногою.

Чоловік стверджує, що у готелі охорона зламала б двері протягом години, якби постояльці відмовилися виселитися з номера. Попри те, що адвокат запропонував йому звернутися до сертифікованого судового пристава, Лідс вирішив розібратись з усім власноруч.

У коментарях користувачі мережі пишуть, що це відео може бути підробкою, адже Семюел полюбляє розігрувати та дивувати своїх підписників епатажними витівками.

Британський мільйонер Семюел Лідс Фото: twitter.com/samuel_leeds

Наприклад, раніше магнат спровокував суперечки у мережі через свої поради щодо того, як швидко розбагатіти в соціальних мережах. Крім того, потрапив у скандал: розслаблявся на борту літака в першому класі, поки його діти сиділи покинуті в автобусі.

У 2018 році Лідс ледь не загинув. Його човен перекинувся у річці з крокодилами. Лікарі запевняли, що після того трагічного випадку чоловік більше ніколи не зможе нормально ходити, але негативні прогнози медиків, на щастя, не справдились.

Раніше Фокус писав про банкрутство 46-річного мільярдера Роберта Булла, який претендував на звання одного з найбагатших людей Великої Британії. За повідомленнями, чоловік набрав боргів на 725 мільйонів фунтів стерлінгів. Він втратив свої статки лише за пів року після того, як разом із новою дружиною похизувався багатством в особняку вартістю 10 мільйонів фунтів.

Крім того, ми повідомляли, що 91-річний мільярдер знову шукає наречену. Обраниця має бути старшою за 45 років і мати досвід у бізнесі, щоб допомагати чоловікові. У мільярдера є четверо дітей від попередніх шлюбів.