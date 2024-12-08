Можно не работать. Мужчина купил за $3 тыс. старый вагон и обеспечил семью до конца жизни

За последние десятилетия старый вагончик стал пристанищем для бродячих котов: внутри уже почти все сгнило и поросло мхом.

Отец Айзека Френча из города Дири, что в американском штате Айдахо, однажды увидел на соседской ферме заброшенный вагон и подумал, что из него можно придумать что-то интересное. Однако тогда мужчина и не надеялся, что реализация амбициозного проекта поможет его потомкам при желании больше никогда не работать. Об этом пишет издание Make It.

Вагон-отель

Вагон № 306, выпущенный с конвейера в 1900-х годах, долгое время курсировал рейсом Вашингтон-Айдахо-Монтана. Однако в последние десятилетия он стал прибежищем для бродячих котов: внутри уже почти все сгнило и поросло мхом.

Казалось, что это конец долгой истории. Впрочем, в 2020 году Френчи решили выкупить и реконструировать вагончик. Цена вопроса — $3 тысячи.

"Отец очень верил в этот проект. Я рад, что он это сделал. Есть что-то особенное в том, чтобы взять старую конструкцию, которую выпустили с такой любовью, и вдохнуть в нее новую жизнь", — рассказывает 27-летний Айзек Френч-младший.

Мужчина сдает вагон в аренду и зарабатывает на этом Фото: CNBC Make It

Семья приложила много усилий, чтобы найти кого-то, кто согласился бы перевезти 18-метровую конструкцию на их земельный участок. Транспортировка в целом обошлась примерно в $10 тысяч. Еще шесть месяцев и $137 тысяч пришлось потратить на превращение транспортного средства в жилье для сдачи в аренду на Airbnb.

В частности, новые хозяева возвели специальную платформу, которая служит фундаментом, заменили пол, обустроили ванную комнату, мини-кухню с газовой плитой и спальню с двухместной кроватью. Также приобрели новую мебель и развесили декор, подчеркнув оригинальный дизайн.

"Это уединенное и прекрасное место на природе. Мы выбрали самую высокую точку на участке, чтобы любоваться этими эпическими видами. Летом открываем окна, чтобы ветерок продувал вагон. Это просто замечательно! В сезон сенокоса чувствуется запах ржаной травы", — добавляет Френч-младший.

Внутри очень уютно Фото: CNBC Make It

По словам мужчины, большую часть работы его родители вместе с их братьями и сестрами выполнили самостоятельно. Мастеров приглашали только для подключения системы отопления, электричества и вентиляции.

Кроме того, к услугам гостей зеркальная сауна, гидромассажная ванна и камин прямо на улице.

"Нашим гостям это очень нравится. Они просыпаются утром и смотрят на эти прекрасные панорамные виды. Это действительно эпическое место для сна", — резюмирует Айзек.

Пассивный доход

Несмотря на то, что вагон поезда находится в глуши, он мгновенно стал хитом на сайте по поиску жилья для аренды. За такое жилье туристам приходится отдавать от 325 до 350 долларов за ночь.

По словам предпринимателей, в первый год недвижимость приносила годовой доход в размере $14 тысяч. С тех пор сумма увеличилась до $75-90 тысяч. В этом году, по прогнозам Френча-младшего, вагон-отель принесет ориентировочно $105 тысяч.

К услугам гостей зеркальная сауна, гидромассажная ванна и камин прямо на улице Фото: CNBC Make It

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.

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