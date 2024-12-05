Супруги приобрели заброшенный дом в деревне, который теперь каждую ночь приносит им доход

Эван и Дэни Бентон нашли идеальный баланс между бизнесом и сельской жизнью. Супруги приобрели дом, который пустовал более 10 лет, отремонтировали его своими силами и начали сдавать в аренду.

Эван и Дэни Бентон, супружеская пара из США, в феврале 2023 года переехала в Японию и превратила заброшенный дом в доходный бизнес. Об этом пишет Bussines Insider.

История семьи Бентон вдохновляет своей уникальностью и демонстрирует, как можно превратить вызовы в возможности, благодаря программе покупки заброшенных домов, известных как акия.

Желание вести более комфортный образ жизни, который был недоступен в США, стало основным мотивом для переезда. Выбор пал на Японию, где Эвану помогло знание языка. Их внимание привлек остров Омисима с его мягким климатом, туристическим потенциалом и близостью к крупным городам.

В марте 2023 года пара приобрела заброшенный дом за 7500 долларов, добавив к этой сумме 1500 долларов на оформление сделки. Дом, простоявший пустым 10 лет, потребовал серьезной реставрации. С вложением около 29 тысяч долларов супруги превратили его в уютный гостевой дом "Бентон".

Внимание супругов привлек остров Омисима Фото: YouTube

Ремонтные работы велись собственными силами, что позволило существенно сократить расходы. Для сложных задач они привлекали местных специалистов, что помогло поддержать локальный бизнес.

Гостевой дом начал работу в 2024 году, предлагая размещение за 20,000 иен (135 долларов) за ночь. За первый год он принес 14 тысяч долларов дохода и получил почти пятизвездочный рейтинг на Airbnb. Интерьер был оформлен в традиционном японском стиле, что особенно полюбилось гостям.

Ремонтные работы велись собственными силами Фото: YouTube

Помимо управления гостевым домом, пара занялась фермерством, выращивая помидоры и острый перец, а также планирует производство меда. Это позволило им создать самодостаточный образ жизни и еще больше интегрироваться в местное сообщество.

Воодушевленные успехом, супруги приобрели второй объект недвижимости — заброшенную гостиницу за 188 тысяч долларов вместе с двумя дополнительными участками земли. В планах пары — реставрация здания для расширения бизнеса или создания дополнительных гостевых домов.

Эван и Дэни нашли поддержку среди местных жителей и активно участвуют в жизни сообщества. Их долгосрочные планы включают развитие устойчивого сельского хозяйства и укрепление бизнеса.

Ранее Фокус сообщал, что исторический дом превратил деревню в "парк развлечений". Семья Паркера и Пассмор, купившая отель за 1,2 млн фунтов, обвиняется в нарушении порядка из-за шумных вечеринок с джакузи.

Также стало известно, что у "самого грустного дома" на скале может появиться новый владелец. Здание стало известным не только благодаря уникальному дизайну, вдохновленному маяком, но и из-за цепочки неудач, преследующих его владельца Эдварда Шорта. Мужчина погряз в долгах и потерял жену.