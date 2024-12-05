Подружжя придбало покинутий будинок у селі, який тепер щоночі приносить їм дохід

Еван і Дені Бентон знайшли ідеальний баланс між бізнесом і сільським життям. Подружжя придбало будинок, який стояв пусткою понад 10 років, відремонтувало його самотужки й почало здавати в оренду.

Еван і Дені Бентон, подружня пара зі США, у лютому 2023 року переїхала до Японії та перетворила покинутий будинок на прибутковий бізнес. Про це пише Bussines Insider.

Історія сім'ї Бентон надихає своєю унікальністю і демонструє, як можна перетворити виклики на можливості, завдяки програмі купівлі покинутих будинків, відомих як акія.

Бажання вести комфортніший спосіб життя, який був недоступний у США, стало основним мотивом для переїзду. Вибір припав на Японію, де Евану допомогло знання мови. Їхню увагу привернув острів Омісіма з його м'яким кліматом, туристичним потенціалом і близькістю до великих міст.

У березні 2023 року пара придбала занедбаний будинок за 7500 доларів, додавши до цієї суми 1500 доларів на оформлення угоди. Будинок, що простояв порожнім 10 років, потребував серйозної реставрації. З вкладенням близько 29 тисяч доларів подружжя перетворило його на затишний гостьовий будинок "Бентон".

Увагу подружжя привернув острів Омісіма Фото: YouTube

Ремонтні роботи велися власними силами, що дало змогу істотно скоротити витрати. Для складних завдань вони залучали місцевих фахівців, що допомогло підтримати локальний бізнес.

Гостьовий будинок розпочав роботу у 2024 році, пропонуючи розміщення за 20,000 єн (135 доларів) за ніч. За перший рік він приніс 14 тисяч доларів доходу і отримав майже п'ятизірковий рейтинг на Airbnb. Інтер'єр був оформлений у традиційному японському стилі, що особливо полюбилося гостям.

Ремонтні роботи велися власними силами Фото: YouTube

Крім управління гостьовим будинком, пара зайнялася фермерством, вирощуючи помідори й гострий перець, а також планує виробництво меду. Це дало їм змогу створити самодостатній спосіб життя і ще більше інтегруватися в місцеву спільноту.

Натхнені успіхом, подружжя придбало другий об'єкт нерухомості — занедбаний готель за 188 тисяч доларів разом із двома додатковими ділянками землі. У планах пари — реставрація будівлі для розширення бізнесу або створення додаткових гостьових будинків.

Еван і Дені знайшли підтримку серед місцевих жителів і беруть активну участь у житті громади. Їхні довгострокові плани включають розвиток сталого сільського господарства та зміцнення бізнесу.

Раніше Фокус повідомляв, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.

Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.