Подружжя придбало покинутий будинок у селі, який тепер щоночі приносить їм дохід
Еван і Дені Бентон знайшли ідеальний баланс між бізнесом і сільським життям. Подружжя придбало будинок, який стояв пусткою понад 10 років, відремонтувало його самотужки й почало здавати в оренду.
Еван і Дені Бентон, подружня пара зі США, у лютому 2023 року переїхала до Японії та перетворила покинутий будинок на прибутковий бізнес. Про це пише Bussines Insider.
Історія сім'ї Бентон надихає своєю унікальністю і демонструє, як можна перетворити виклики на можливості, завдяки програмі купівлі покинутих будинків, відомих як акія.
Бажання вести комфортніший спосіб життя, який був недоступний у США, стало основним мотивом для переїзду. Вибір припав на Японію, де Евану допомогло знання мови. Їхню увагу привернув острів Омісіма з його м'яким кліматом, туристичним потенціалом і близькістю до великих міст.
У березні 2023 року пара придбала занедбаний будинок за 7500 доларів, додавши до цієї суми 1500 доларів на оформлення угоди. Будинок, що простояв порожнім 10 років, потребував серйозної реставрації. З вкладенням близько 29 тисяч доларів подружжя перетворило його на затишний гостьовий будинок "Бентон".
Ремонтні роботи велися власними силами, що дало змогу істотно скоротити витрати. Для складних завдань вони залучали місцевих фахівців, що допомогло підтримати локальний бізнес.
Гостьовий будинок розпочав роботу у 2024 році, пропонуючи розміщення за 20,000 єн (135 доларів) за ніч. За перший рік він приніс 14 тисяч доларів доходу і отримав майже п'ятизірковий рейтинг на Airbnb. Інтер'єр був оформлений у традиційному японському стилі, що особливо полюбилося гостям.
Крім управління гостьовим будинком, пара зайнялася фермерством, вирощуючи помідори й гострий перець, а також планує виробництво меду. Це дало їм змогу створити самодостатній спосіб життя і ще більше інтегруватися в місцеву спільноту.
Натхнені успіхом, подружжя придбало другий об'єкт нерухомості — занедбаний готель за 188 тисяч доларів разом із двома додатковими ділянками землі. У планах пари — реставрація будівлі для розширення бізнесу або створення додаткових гостьових будинків.
Еван і Дені знайшли підтримку серед місцевих жителів і беруть активну участь у житті громади. Їхні довгострокові плани включають розвиток сталого сільського господарства та зміцнення бізнесу.
Раніше Фокус повідомляв, що історичний будинок перетворив село на "парк розваг". Сім'я Паркера і Пассмор, яка купила готель за 1,2 млн фунтів, звинувачується в порушенні порядку через галасливі вечірки з джакузі.
Також стало відомо, що у "найсумнішого будинку" на скелі може з'явитися новий власник. Будівля стала відомою не тільки завдяки унікальному дизайну, натхненному маяком, а й через ланцюжок невдач, що переслідують її власника Едварда Шорта. Чоловік загруз у боргах і втратив дружину.