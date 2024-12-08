Можна не працювати. Чоловік купив за $3 тис. старий вагон і забезпечив родину до кінця життя

Упродовж останніх десятиліть старий вагончик став прихистком для бродячих котів: всередині уже майже все згнило і поросло мохом.

Батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати. Про це пише видання Make It.

Вагон-готель

Вагон № 306, випущений з конвеєра у 1900-х роках, довгий час курсував рейсом Вашингтон-Айдахо-Монтана. Однак упродовж останніх десятиліть він став прихистком для бродячих котів: всередині уже майже все згнило і поросло мохом.

Здавалося, що це кінець довгої історії. Втім, у 2020 році Френчі вирішили викупити та реконструювати вагончик. Ціна питання — $3 тисячі.

"Батько дуже вірив у цей проєкт. Я радий, що він це зробив. Є щось особливе у тому, щоб взяти стару конструкцію, яку випустили з такою любов'ю, і вдихнути в неї нове життя", — розповідає 27-річний Айзек Френч-молодший.

Чоловік здає вагон в оренду і заробляє на цьому Фото: CNBC Make It

Сім’я доклала багато зусиль, щоб знайти когось, хто погодився б перевезти 18-метрову конструкцію на їхню земельну ділянку. Транспортування загалом обійшлося приблизно в $10 тисяч. Ще шість місяців та $137 тисяч довелось витратити на перетворення транспортного засобу на оселю для здачі в оренду на Airbnb.

Зокрема, нові господарі звели спеціальну платформу, що слугує фундаментом, замінили підлогу, облаштували ванну кімнату, мінікухню з газовою плитою та спальню з двомісним ліжком. Також придбали нові меблі й розвісили декор, підкресливши оригінальний дизайн.

"Це усамітнене та прекрасне місце на природі. Ми вибрали найвищу точку на ділянці, щоб милуватися цими епічними краєвидами. Влітку відкриваємо вікна, щоб вітерець продував вагон. Це просто чудово! У сезон сінокосу відчувається запах житньої трави", — додає Френч-молодший.

Всередині дуже затишно Фото: CNBC Make It

За словами чоловіка, більшу частину роботи його батьки разом з їхніми братами та сестрами виконали самостійно. Майстрів запрошували лише для підключення системи опалення, електрики та вентиляції.

Крім того, до послуг гостей дзеркальна сауна, гідромасажна ванна і камін прямо на вулиці.

"Нашим гостям це дуже подобається. Вони прокидаються вранці й дивляться на ці прекрасні панорамні види. Це дійсно епічне місце для сну", — резюмує Айзек.

Пасивний дохід

Попри те, що вагон поїзда знаходиться в глушині, він миттєво став хітом на сайті з пошуку житла для оренди. За таке житло туристам доводиться віддавати від 325 до 350 доларів за ніч.

За словами підприємців, у перший рік нерухомість приносила річний дохід у розмірі $14 тисяч. З того часу сума збільшилась до $75-90 тисяч. Цьогоріч, за прогнозами Френча-молодшого, вагон-готель принесе орієнтовно $105 тисяч.

До послуг гостей дзеркальна сауна, гідромасажна ванна і камін прямо на вулиці Фото: CNBC Make It

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа, які живуть в одному з найтонших будинків Великої Британії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м), розповідають, що водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу.

А от родина з містечка Денбі (Велика Британія) відмовилася продати будинок перед тим, як довкола нього побудували кільцеву дорогу. Тепер сотні автомобілів щогодини проносяться повз їхню ділянку на жвавій трасі A525.