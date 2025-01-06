Власник будинку "оригінально" помстився орендарці, яка перестала платити за проживання

Мати-одиначка, яка винаймала помешкання, після інциденту намагалася зв'язатися з орендодавцем, але марно. Не маючи іншого виходу, вона забарикадувала вікна та двері картоном.

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Власник будинку на півночі Франції намагався змусити своїх орендарів виїхати посеред зими, вирішивши замінити всі двері та вікна у своєму помешканні. 20 грудня бригада майстрів почала демонтажні роботи, однак не поставила нічого на заміну, змусивши людей замерзати й остерігатися крадіжок в будь-який час дня та ночі. Про це пише видання Oddity Central.

У Франції, як і в багатьох інших європейських країнах, виселення орендарів у зимовий період є незаконним, навіть якщо вони не сплачують орендну плату. Втім, власник будинку у містечку Па-де-Кале намагався обійти закон, змушуючи мешканців звільнити житло, хоча сам навіть не просив їх про це.

Мати-одиначка, яка винаймала помешкання, після інциденту намагалася зв'язатися з ним, але марно. Не маючи іншого виходу, жінка забарикадувала вікна та двері картоном. Окрім того, вона дуже боїться грабіжників, тому проводить весь свій час вдома.

У розмові з французькими ЗМІ орендодавець взяв на себе відповідальність за свої дії, зізнавшись, що почав замінювати двері та вікна у своєму помешканні, додавши, що зробила це лише тому, що орендарка не виконала свою частину угоди.

"Ми домовилися, що вона заплатить. Вона заборгувала орендну плату за п'ять місяців", — розповідає господар будинку.

Французька асоціація власників житла пояснила журналістам, що розуміє мотиви орендодавця, але підтвердила, що метод, який використовується для того, аби змусити орендарів покинути житло, абсолютно незаконний.

Наразі мати-одиначка подала скаргу про зловживання довірою і шукає соціальне житло.

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.