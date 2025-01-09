Чоловік здавав квартиру в оренду: весь цей час він не знав, хто там жив насправді (фото)

Нещодавно власник квартири отримав повідомлення від сусідів про дивні звуки та неприємний запах, що доносилися з помешкання, яке він здав в оренду.

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Житель Шанхаю був шокований, коли дізнався, що квартиру, яку він здав в оренду два роки тому, перетворили на курник і пошкодили настільки, що тепер вона не підлягає відновленню. Про це пише видання Oddity Central.

Чоловік вклав всі свої заощадження для того, щоб купити та відремонтувати квартиру, а потім здавати її в оренду. Він й подумати не міг, що орендар буде використовувати помешкання для вирощування птахів.

Скарги сусідів

Нещодавно китаєць отримав повідомлення від сусідів про дивні звуки й неприємний запах, що доносилися з помешкання, яке він здав в оренду. Задоволений тим, що отримує щомісячну плату вчасно, чоловік не перевіряв квартиру до минулого місяця, й був шокований, виявивши, що там розвели курей, які ходять і літають по всьому приміщенню.

"Тут смердить. Підлога і стіни сильно зруйновані. Потрібно зробити капітальний ремонт та замовити нові меблі, інакше там ніхто не зможе жити", — сказав розлючений власник житла в інтерв'ю Dianshi News.

Мешканці розвели у квартирі курей Фото: YouTube

Орендодавець, ім'я якого ЗМІ не розголошується, поскаржився, що плати, яку він отримував протягом останніх двох років, буде недостатньо для покриття витрат на реставрацію.

Все зруйновано

Одна з сусідок на прізвище Ву розповіла журналістам, що скаржилась адміністрації будинку на сморід, що доносився з квартири, але орендар жодним чином не відреагував на це — лише зачинив вікна помешкання.

"Мені дуже сумно, що квартира, яку я так старанно прикрашав, тепер зруйнована", — поскаржився власник, додавши, що викликав поліцію після того, як дізнався про цю ситуацію.

З юридичної точки зору, орендодавець може подати на орендаря до суду і вимагати компенсації за значну шкоду, заподіяну майну, але немає жодних гарантій, що йому вдасться добитися справедливості.

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от батько Айзека Френча з міста Дірі, що в американському штаті Айдахо, одного разу побачив на сусідській фермі занедбаний вагон й подумав, що з нього можна придумати щось цікаве. Однак тоді чоловік й не сподівався, що реалізація амбітного проєкту допоможе його нащадкам за бажання більше ніколи не працювати.