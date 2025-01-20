Шоумен Потап змінив псевдонім і назвав Україну "країною, в якій нічого немає" (фото)

Перед початком гастролей по США Олексій Потапенко змінив псевдонім на Slavic Balagan. Тепер шоумен позиціонує себе як представника країн Східної Європи, а не України.

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Український шоумен Олексій Потапенко змінив псевдонім із Потапа на Slavic Balagan перед початком гастролей містами США. Крім цього, 16 січня співак зареєстрував у соцмережі Instаgram нову сторінку.

Шоумен позиціонує себе не як представника України, а країн Східної Європи. Водночас Україну він назвав "країною, в якій нічого немає".

Олексій Потапенко раніше оголошував концерти у США

"Привіт, хлопці, це я, Slavic Balagan — ваш улюблений старший брат зі Східної Європи! Я тут для того, щоб розсмішити вас і забути всі ці дурні формальності Заходу, які заважають вам знайти справжнє щастя", — підписав він нове фото.

За його словами, в Україні немає "костюмів, правил, політики і зарплат.

"Особливо зарплат. І все ж таки ми щасливі. Ви теж можете бути", — написав він.

Нагадаємо, Олексій Потапенко раніше оголошував концерти в США. Співак готується виступити з піснями з репертуару гуртів "Время и Стекло", "Потап і Настя" та Mozgi.

Фокус раніше писав про погрози на адресу шоумена Потапа від чеченців, підконтрольних Рамзану Кадирову. Після початку великої війни в Україні Потап перебував в Іспанії й активно писав про злочини ЗС РФ в Україні.