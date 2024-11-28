"Він топив за Україну": кум Потапа розповів, чому той перестав говорити про війну (відео)

Співак Петя Чорний нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії Олексій Потапенко дуже багато писав про Україну. Однак через деякий час ситуація кардинально змінилася.

Український шоумен Потап, перебуваючи за кордоном, став отримувати погрози від представників республіки Чечня, підконтрольних її главі Рамзану Кадирову. Про це ведучому Славі Дьоміну розповів естрадний співак Петя Чорний, який є близьким другом і кумом Олексію Потапенку.

Розмову про Потапа можна подивитися з 1:02:32 по 1:06:06

Після повномасштабного вторгнення Потап, який тоді перебував в Іспанії, протягом кількох місяців активно робив публікації про злочини російських окупантів в Україні. Однак у якийсь момент різко припинив їх розміщувати.

"Він же топив за Україну спочатку, а потім, пам'ятаєте, щось сталося, коли він там на Тіматі... Йому потім погрожували, кадирівці дзвонили, кажуть: "Ми тебе..." Тому його і вибір", — сказав Чорний, додавши, що він не засуджує Потапа.

"Я не засуджую Олексія, я розумію його крок. Засуджувати — це за що? Що він не пішов на війну?" — уточнив Чорний.

Він зазначив, що вважає Потапа потужним гравцем на ринку, хоча й визнав, що той із "брили" українського шоу-бізнесу міг перетворитися на "продюсера в Дубаї".

Нагадаємо, у жовтні 2023 року співачка Оля Полякова розповіла, що Тіматі та Кадиров залякували українських артистів і погрожували їм смертю.

Також Фокус писав, що продюсер і шоумен Ігор Кондратюк різко висловився про артистів, які зараз перебувають за кордоном, маючи на увазі Потапа та Олега Винника. Він підкреслив, що не засуджує їх, вважаючи цей "гріх" виключно на їхній совісті.