"Он топил за Украину": кум Потапа рассказал, почему тот перестал говорить о войне (видео)

Певец Петя Черный напомнил, что после начала полномасштабного вторжения России Алексей Потапенко очень много писал об Украине. Однако через некоторое время ситуация кардинально изменилась.

Украинский шоумен Потап, находясь за рубежом, стал получать угрозы от представителей республики Чечня, подконтрольных ее главе Рамзану Кадырову. Об этом ведущему Славе Демину рассказал эстрадный певец Петя Черный, который является близким другом и кумом Алексею Потапенко.

Разговор о Потапе можно посмотреть с 1:02:32 по 1:06:06

После полномасштабного вторжения Потап, который тогда находился в Испании, в течение нескольких месяцев активно делал публикации о преступлениях российских оккупантов в Украине. Однако в какой-то момент резко прекратил их размещать.

"Он же топил за Украину сначала, а потом, помните, что-то произошло, когда он там на Тимати… Ему потом угрожали, кадыровцы звонили, говорят: "Мы тебя…" Поэтому его и выбор", – сказал Черный, добавив, что он не осуждает Потапа.

"Я не осуждаю Алексея, я понимаю его шаг. Осуждать – это за что? Что он не пошел на войну?" – уточнил Черный.

Он отметил, что считает Потапа мощным игроком на рынке, хотя и признал, что тот из "глыбы" украинского шоу-бизнеса мог превратиться в "продюсера в Дубае".

Напомним, в октябре 2023 года певица Оля Полякова рассказала, что Тимати и Кадыров запугивали украинских артистов и угрожали им смертью.

Также Фокус писал, что продюсер и шоумен Игорь Кондратюк резко высказался об артистах, которые сейчас находятся за границей, имея в виду Потапа и Олега Винника. Он подчеркнул, что не осуждает их, считая этот "грех" исключительно на их совести.