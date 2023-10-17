"Угрожали смертью" Оля Полякова рассказала, как Кадыров запугивал украинских артистов

Популярная певица Ольга Полякова дала откровенное интервью Гордону

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Певица Оля Полякова дала откровенное интервью Дмитрию Гордону. И рассказала о том, как уезжала из Украины после начала войны, пряча деньги "в трусах", а также о том, как Тимати и Кадыров запугивали украинских артистов в начале полномасштабного российского вторжения.

Певица призналась, что не верила в то, что РФ нападет на Украину.

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"21-й век, какая война?", — говорит Оля Полякова и говорит, что сейчас живет в состоянии неопределенности. Но отмечает, что сейчас у нее стало больше работы: концертов и благотворительных проектов.

Певица призналась, что в начале войны была в ужасе. Они были с дочками в ее квартире в центре Киева, так что сначала решили ехать на дачу под Киев, но потом, как известно певица с семьей уехала на Западную Украину, где была три месяца, а потом уехала в Европу. Певица пошутила, что вывозила деньги в трусах. По ее словам можно было вывозить только 10 тысяч долларов, так что избыток она спрятала в белье. Оля Полякова не назвала точную сумму, но намекнула, что это было около 25 тысяч долларов.

Она жила у Ники Белоцерковской, известной российской бизнес-леди с украинскими корнями, которая поддерживает Украину. В то время в Прованс, где находится вилла Белоцерковской, приезжала Ксения Собчак и Полякова рассказала в интервью, как уезжала из-под обстрелов.

Интервью Оли Поляковой Фото: Скриншот

"Она моя подруга. Она меня ошеломила. Она родилась в Одессе, она наполовину украинка. Она уже 20 лет живет во Франции. И когда это все началось, она сразу начала информационную кампанию… Она "договорилась" до того, что первая получала срок, уголовную ответственность в РФ и пострадала имущественно. Но ее это не остановило", — певица рассказала, что познакомила Нику со своей подругой, которая занимается помощью ВСУ и теперь та "каждый день" помогает Украине.

Интервью Оли Поляковой

Отвечая на вопрос о том, что произошло с рэпером Потапом, когда он был за границей во время полномасштабной войны. Полякова предположила, что его могли запугать.

"Потап — великий артист, заслуженный. И тут люди немного ему не простили… Того, что он долго был за границей. Хотя у Леши на то время был самый информационный блог в Instagram. Он это делал, и он это финансировал. Это были крутые ролики, заявления. А потом что-то случилось. И у меня есть подозрение. Что его запугали", — отметила она.

В интервью Дмитрию Гордону, Оля Полякова рассказала, что некоторым украинским артистам звонили Тимати с Кадыровым и угрожали им смертью. Она сказала, что лично знает о двух таких случаях, но не назвала имен артистов.

"Некоторым артистам, многим артистам, звонили Тимати вместе с Кадыровым и угрожали. Угрожали так, как они умеют угрожать. Они звонили и угрожали смертью, убийством родных, они говорили, что мы найдем тебя в любой точке мира и порежем на меха. Я это точно знаю. Я знаю двоих артистов, которым звонили. Я не могу сказать, кто это. Но эти артисты не скурвились и продолжили делать свою работу, а некоторые почему-то замолчали. Я сейчас не хочу ничего сказать. И я абсолютно уверена, что у любого человека есть право на страх. У людей разное ощущение самосохранения", — рассказала певица.

Напомним, ранее Оля Полякова прокомментировала свое выступление на свадьбе бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы львовского ГБР Роксоланы Москвы под Львовом.