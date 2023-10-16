Оля Полякова прокомментировала свое выступление на свадьбе экс-прокурора под Львовом (видео)

По оценкам кондитеров, только торт на свадьбе стоил 100 тысяч гривен.

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Украинская певица Оля Полякова прокомментировала свое выступление на свадьбе бывшего прокурора Ростислава Ильницкого и экс-сотрудницы львовского ГБР Роксоланы Москвы под Львовом. Роликом с объяснением звезда сцены делится в своем Instagram.

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Экс-прокурор и бывшая сотрудница ГБР устроили пышную свадьбу с выступлением Поляковой, — СМИ (фото, видео)

"Я все вижу, читаю и делаю выводы. Мне очень не нравится вся эта история со свадьбой во Львове. Я эффективно принимаю одно только решение, — работать", — прокомментировала Полякова скандал со свадьбой, которую отпраздновали в пятизвездочном комплексе "Emily Resort" в начале октября 2023.

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Оля Полякова

Украинская знаменитость отметила, что она не проверяет источники происхождения денег у людей, перед которыми выступает. По словам Оли Поляковой, ее работа — развлекать людей. И обычно она делает это не бесплатно, кроме случаев благотворительных концертов.

Певица считает, что финансовыми мониторингами должны заниматься соответствующие органы, а также предложила всем людям, которые предоставляют услуги, отказывать таким персонам, а не только артистам.

"Это, конечно, не миллиарды, а лишь маленькая экономика, но она нужна людям: и тем, кто работает, и тем, для кого мы работаем", — прокомментировала знаменитость свои заработки на концертах.

Отметим, что на свадьбе Москвы и Ильницкого присутствовали около 300 человек. Ведущим праздника был Григорий Решетник. А, кроме Поляковой, на мероприятии выступали Александр Пономарев, Дзидзьо и группа "Дзвоны".

Напомним, почему Оля Полякова злится на своего мужа.

Также Фокус писал о том, что Оля Полякова попала в больницу.