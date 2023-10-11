Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Оля Полякова рассказала, почему злится на мужа (видео)

Оля Полякова, муж оли поляковой, шоу взрослые девушки, муж маши ефросининой, вадим буряковский
Фото: Instagram polyakovamusic | Оля Полякова с семьей

Певица и бизнесмен Вадим Буряковский женаты с 2004 года.

Related video

Украинская певица Оля Полякова рассказала, почему сердилась на своего мужа, бизнесмена Вадима Буряковского. Своими мыслями звезда сцены поделилась в новом выпуске шоу "Взрослые девочки", которое певица ведет с телеведущей Машей Ефросининой.

Полякова призналась, что в свое время муж заставил ее решать все проблемы самостоятельно.

"Я считаю, что он бросил меня на амбразуру. Это раньше произошло, не сейчас. Он просто ушел от проблем и все проблемы навалил на меня. Я злилась и продолжаю на него за это злиться", — рассказала мама двоих детей.

Важно
"Врачи запретили работать неделю": певица Оля Полякова попала в больницу (фото)

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Оля Полякова рассказала, почему злится на мужа

Украинская певица и бизнесмен Вадим Буряковский женаты с 2004 года. От их союза подрастают две дочери — Маша и Алиса. Сейчас они живут и учатся в Великобритании.

Впрочем, Полякова добавила, что знает, что муж ее любит и "молится на нее".

"Но я вечно недовольна, мне вечно мало. Я сейчас поняла почему. Он бросил меня с проблемами: "Ну ты же можешь решать проблемы? Вот иди! Я рядом, я никуда не делся, я с тобой". И вот я на него зла", — рассказала украинская знаменитость.

Оля Полякова с семьей

В свою очередь, Маша Ефросинина рассказала, что злится на своего мужа Тимура Хромаева из-за того, что он сам принял решение уйти в ВСУ после начала большой войны в Украине, оставив на нее двоих детей и весь быт.

Маша Ефросинина с мужем Fullscreen
Маша Ефросинина с мужем
Фото: Instagram mashaefrosinina

Напомним, Оля Полякова поздравила с днем рождения младшую дочь Алису.

Также Фокус писал о встрече Святослава Вакарчука и мужа Маши Ефросининой на передовой.