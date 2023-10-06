Святослав Вакарчук навестил мужа Маши Ефросининой на фронте

Тимур Хромаев служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне и уже стал командиром.

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Известный украинский певец Святослав Вакарчук отправился в прифронтовые города Украины, о чем ранее сообщал в своем Instagram. Тогда он пообещал своим читателям, что будет держать их в курсе своих передвижений. И обещание сдержал. Певец опубликовал неожиданное фото с супругом телеведущей Маши Ефросининой – Тимуром Хромаевым.

Ранее телеведущая Маша Ефросинина рассказывала в интервью, что ее супруг, бизнесмен Тимур Хромаев, записался в ВСУ, служит в 112-й бригаде и находится на передовой.

Как оказалось, к нему на передовую приехал с концертом Святослав Вакарчук. Об этом певец сообщил в соцсетях и опубликовал совместное фото.

Святослав Вакарчук и Тимур Хромаев Фото: Скриншот

"Лучшее сообщение "привет", которое можно получить с утра", — сообщила Маша Ефросинина в подписи.

Сам Вакарчук написал под несколькими фото: "Южное направление. Октябрь 2023 года. И мы продолжаем нести свой флаг".

Вакарчук выступил перед солдатами

"Как же я горжусь тобой! Без устали, неустанно с этой гитарой уже 18 месяцев! Спасибо", — отметила Маша Ефросинина под постом певца.

Вакарчук опубликовал несколько снимков, отметив, что уже успел дать несколько импровизированных концертов.

"Линия фронта у нас очень обширная, и не все события попадают в новости. Но каждый участок фронта очень важен. В Харьковской области был. Встретились с бойцами Волынской 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, защищающих наши позиции здесь. Спасибо вам, ребята!", — отметил в подписи певец.

Также он успел посетить Харьков и снова уехал на передовую.

Опубликовал он фото и гневный пост, посвященный недавним обстрелам села Гроза в Харьковской области и самого Харькова, написав, что "русские подонки совершили очередной ужасный теракт".

"Десятки погибших и раненых, среди которых дети, после попадания вражеской ракеты в продуктовый магазин и сельское кафе, где люди были на поминках односельчанина, в селе Гроза Харьковской области", — рассказал Вакарчук об обстреле, в результате которого погибло не менее 51 человека.

"Россию интересует ничто иное, как уничтожение Украины. Поэтому должны все вместе, стиснув зубы, идти вперед, вплоть до нашей победы! Вечная память погибшим…", — резюмировал артист.

Напомним, ранее стало известно, что в селе Гроза полиции уже удалось идентифицировать 35 тел погибших. Три человека считаются пропавшими без вести. Среди погибших – ребенок 2017 года рождения.