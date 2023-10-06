"Такая забавная и сознательная": Оля Полякова поздравила дочь с 12-летием (фото)

К поздравлениям присоединились подписчики артистки и даже Дмитрий Гордон.

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44-летняя украинская певица Оля Полякова трогательно поздравила дочь Алису с 12-летием. Снимками наследницы и словами пожеланий звезда сцены делится в Instagram.

"12! Моя маленькая и уже такая взрослая девочка! Такая забавная и сознательная, умная и смешная, красивая как солнце! Хочу чтобы ты была здорова и счастлива! И чтобы воплотилось твое единственное желание уже полтора года, чтобы закончилась война и ты вернулась домой! Потому что нет для тебя лучшего места на земле чем Украина, твой лес твоя река, и твои животные, все что ты любишь!" — обратилась к имениннице артистка, показав несколько архивных фото Алисы.

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В частности, девочка позировала с домашними любимцами, в воде, с цветами, с отцом.

Дочь Оли Поляковой отметила 12-й день рождения

"Поздравляю Алису с днем рождения! Желаю всем нам победы!!!" — написал в комментариях к публикации Дмитрий Гордон.

"Папина дочка, поздравляю", "Очень красивая девочка, на папу похожа", "Такая по особому красивая. Какая-то она такая живая, смешанная с природой леса, степи свободной, чистоты озер украинских. Оставайся такой всегда и будь здорова", — присоединяются к поздравлениям фолловеры украинской певицы.

Оля Полякова и бизнесмен Вадим Буряковский женаты с 2004 года. От их союза подрастают дочери Маша и Алиса. Сейчас они находятся в Великобритании.

Оля Полякова с семьей

Напомним, Оля Полякова рассказала о ночи в Одессе во время атаки БпЛА.

Также Фокус писал о поздравлениях от Оли Поляковой и других украинских звезд с Днем Независимости 2023.