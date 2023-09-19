"Услышала взрыв и легла спать дальше": Полякова провела ночь в Одессе во время атаки БпЛА

Певица призналась, что была поражена своим же восприятием происходящих событий. Она шокирована, что украинцы привыкли к взрывам.

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Украинская певица Оля Полякова рассказала, как провела ночь в Одессе во время очередной атаки дронов. В понедельник, 18 сентября Полякова приехала в Одессу, чтобы дать сольный концерт. В Instagram-сторис певица сообщила подписчикам, что ночью, после концерта в Одесском театре музыкальной комедии, она проснулась от звука взрыва. Певица призналась, что была поражена своим же восприятием происходящих событий.

"Ночью слышала взрыв, от него проснулась, говорят это был сбитый дрон. Я в шоке от того, что мы привыкли к этому. Я просто открыла глаза и легла спать дальше. Кошмар", — написала Полякова.

Программа Оли Поляковой "Все будет хорошо"

Концерты Оли Поляковой с программой "Все будет хорошо" в украинских городах пройдут осенью 2023 года. Суперзвезда украинской эстрады, талант и безграничная харизма которой пленила сердца миллионов поклонников, предлагает зрителям программу со 100% песен на украинском языке. В ее исполнении звучат старые хиты, которые звучат в новой версии: "Шлепки", "Королева Ночи", "Номер один", "Рай на земле". Также Оля Полякова предлагает зрителям новые композиции. Режиссером шоу является Герман Ненов.

Напомним, 14 июля сообщалось, что Ольга Полякова подает в суд на украинское издание из-за бодишейминга дочки. Речь идет об украинском издании "Главред", которое сперва разместило, а позже удалило материал, который артистка посчитала оскорбительным.