Ночная атака Shahed и крылатых ракет: в ОВА сообщили о последствиях массированного обстрела ВС РФ

В результате вражеских обстрелов есть разрушения в нескольких громадах. Информации о пострадавших пока не поступало.

Related video

Российские оккупанты атаковали несколько регионов Украины вечером 17 августа и всю ночь на 18 августа "шахедами" и крылатыми ракетами. В военных областных администрациях рассказали о последствиях вражеской атаки. Фокус собрал все, что известно о последствиях атаки на данный момент.

Атака на Хмельнитчину

В Хмельницкой области в результате атаки зафиксировано повреждение зданий из-за падения обломков ракеты. Об этом сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

"Сегодня утром, во время "воздушной тревоги", были слышны взрывы — это работали силы ПВО. Пострадавших нет. Вместе с тем, в результате сбивания ракет, взрывной волной повреждены крыши и окна в нескольких домовладениях. Кроме того, произошло падение обломков и два взрыва на территории производственного предприятия. Пожар ликвидирован силами ГСЧС", — проинформировал он.

Важно

Ночной обстрел Украины: РФ атаковала ракетами и Shahed, взрывы прогремели в нескольких регионах

Также Сергей Тюрин отметил, что обломками также повреждены железнодорожные пути. Начаты восстановительные работы.

Атака на Одесскую область

В Одесской ОГА заявили, что под ударом врага снова был Измаильский район.

"Силы ПВО уничтожили 11 ударных беспилотников над областью. Пострадавших среди гражданских, к счастью, нет. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилково. В результате чего возник пожар, наши спасатели все оперативно ликвидировали", — рассказал глава ОГА Олег Кипер.

Атака на Николаевскую область

В Николаевской области известно о попадании в городе Снигиревка Баштанской общины. Об этом сообщил председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

"В 02:25 атаке БпЛА типа "Shahed-136/131" подверглась Снигиревская громада. Обломки сбитого дрона вызвали пожар двухэтажного неэксплуатируемого здания, который был оперативно ликвидирован. Ударной волной повреждены расположенные рядом здания. Пострадавших нет", — сообщил Ким.

Что говорят в Силах обороны юга

В Силах обороны сообщили, что ВС РФ атаковали юг страны несколькими волнами "шахедов".

"Силами противовоздушной обороны в нашей зоне ответственности сбито 18 беспилотных летательных аппаратов типа "Shahed-136/131": 11 — над Одесской областью, 5 — над Николаевской, 2 — над Кировоградской. Снова под ударом было Подунавье. Зафиксировано попадание в рекреационную инфраструктуру Вилковской громады. Возник пожар, который оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении.

Напомним, что секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, как Украина будет защищать свою энергоинфраструктуру во время массированных обстрелов осенью и зимой.

Украина продолжает наращивать средства, которые помогают перехватывать вражеские беспилотники в небе.