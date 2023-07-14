Ольга Полякова подает в суд на украинское издание из-за бодишейминга дочки

Речь идет об украинском издании "Главред", которое сперва разместило, а позже удалило материал, который артистка посчитала оскорбительным.

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Украинская певица Оля Полякова заявила, что подает в суд на украинское издание "Главред" из-за новости "Полякова показала сильно располневшую дочь и заставила ее тренироваться". Певица записала обращение в Instagram, заявив, что намерена довести дело до конца.

Артистку возмутили некорректные замечания в материале, касающиеся фигуры ее дочери Марии.

"Обращаюсь к изданию "Главред", которое сегодня выпустило бодишеймерскую статью обо мне и моей дочери! Заграницей вас бы стерли просто, отменили и содрали бы многие миллионы евро! В современном мире бодишейминг любого человека, особенно детей, серьезно наказывается. И я вас накажу! Я прямо сейчас обращаюсь в суд, чтобы доказать, что в свободной стране бодишейминг совершенно неприемлем!" — заявила Полякова в подписи к видео и в видеобращении.

Видеообращение Оли Поляковой к журналистам

Скандальный материал уже удален с сайта издания. В ней автор комментировал видео тренировки Поляковой и ее 18-летней дочери.

Это видео обсуждалось в скандальном материале

Напомним, у Оли Поляковой две дочки: Мария и Алиса. Мария живет и учится в Великобритании.

Оля Полякова с дочками

Ранее в суд на СМИ подавала певица Ирина Билык. За ней следили журналисты сразу нескольких украинских изданий. Певица утверждала, что журналисты караулили ее у квартиры, а сотрудники одного из телеканалов запустили на территорию ее дома дрон.

А в 2013 году она выиграла суд у издания "Тайны звезд", в материале которого утверждалось, что она якобы "устраивает оргии" на гастролях со своим коллективом. В итоге издание выплатило ей 20 тысяч гривен. Певица пообещала, что купит на эти деньги подарки для детей в детских домах.

Также обещала подать в суд на СМИ и украинская телеведущая Леся Никитюк в 2022 году. Ее возмутил заголовок материала издания Znaj.ua, где говорилось: "Леся Никитюк устроила свою "Холостячку" с Григорием Решетником: дала ему в рот, пока жена не видит". Материал в итоге был удален с сайта.

Ранее Ольга Полякова дала интервью российской телеведущей Ксении Собчак. В тот момент певица уехала из Украины и находила на вилле их общей знакомой Ники Белоцерковской, которую позже в РФ объявили "иноагентом". Певица рассказала, как во время обстрелов ВС РФ погибла подруга ее дочери и о своем поспешном отъезде.

Но в итоговом интервью слово "война" было "запикано" и сопровождалось титрами: "Происходящее в Украине по законодательству РФ следует называть "спецоперацией".