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Ольга Полякова подає до суду на українське видання через бодішеймінг доньки

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Фото: Instagram polyakovamusic | Оля Полякова з доньками

Йдеться про українське видання "Главред", яке спершу розмістило, а пізніше видалило матеріал, який артистка вважала образливим.

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Українська співачка Оля Полякова заявила, що подає до суду на українське видання "Главред" через новину "Полякова показала доньку, яка сильно розповніла, і змусила її тренуватися". Співачка записала звернення в Instagram, заявивши, що має намір довести справу до кінця.

Артистку обурили некоректні зауваження в матеріалі, що стосуються фігури її доньки Марії.

"Звертаюся до видання "Главред", яке сьогодні випустило бодішеймерську статтю про мене і мою доньку! Закордоном вас би стерли просто, скасували і здерли б багато мільйонів євро! У сучасному світі бодішеймінг будь-якої людини, особливо дітей, серйозно карається. І я вас покараю! Я просто зараз звертаюся до суду, щоб довести, що у вільній країні бодішеймінг абсолютно неприйнятний!" — заявила Полякова в підписі до відео та у відеозверненні.

Відеозвернення Олі Полякової до журналістів

Скандальний матеріал уже видалено із сайту видання. У ньому автор коментував відео тренування Полякової та її 18-річної доньки.

Це відео обговорювалося в скандальному матеріалі

Нагадаємо, в Олі Полякової дві доньки: Марія та Аліса. Марія живе і навчається у Великій Британії.

Оля Полякова з доньками

Раніше до суду на ЗМІ подавала співачка Ірина Білик. За нею стежили журналісти відразу кількох українських видань. Співачка стверджувала, що журналісти чатували її біля квартири, а співробітники одного з телеканалів запустили на територію її будинку дрон.

А 2013 року вона виграла суд у видання "Таємниці зірок", у матеріалі якого стверджувалося, що вона нібито "влаштовує оргії" на гастролях зі своїм колективом. У підсумку видання виплатило їй 20 тисяч гривень. Співачка пообіцяла, що купить на ці гроші подарунки для дітей у дитячих будинках.

Також обіцяла подати до суду на ЗМІ й українська телеведуча Леся Нікітюк у 2022 році. Її обурив заголовок матеріалу видання Znaj.ua, де йшлося: "Леся Нікітюк влаштувала свою "Холостячку" з Григорієм Решетніком: дала йому в рот, поки дружина не бачить". Матеріал у підсумку було видалено із сайту.

Раніше Ольга Полякова дала інтерв'ю російській телеведучій Ксенії Собчак. У той момент співачка виїхала з України і перебувала на віллі їхньої спільної знайомої Ніки Білоцерківської, яку пізніше в РФ оголосили "іноагентом". Співачка розповіла, як під час обстрілу ЗС РФ загинула подруга її доньки і про свій поспішний від'їзд.

Але в підсумковому інтерв'ю слово "війна" було "запікано" і супроводжувалося титрами: "Те, що відбувається в Україні, за законодавством РФ слід називати "спецоперацією".