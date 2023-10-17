"Погрожували смертю" Оля Полякова розповіла, як Кадиров залякував українських артистів

Популярна співачка Ольга Полякова дала відверте інтерв'ю Гордону

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Співачка Оля Полякова дала відверте інтерв'ю Дмитру Гордону. І розповіла про те, як їхала з України після початку війни, ховаючи гроші "в трусах", а також про те, як Тіматі і Кадиров залякували українських артистів на початку повномасштабного російського вторгнення.

Співачка зізналася, що не вірила в те, що РФ нападе на Україну.

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Оля Полякова розповіла, чому злиться на чоловіка (відео)

"21-ше століття, яка війна?", — каже Оля Полякова і каже, що зараз живе в стані невизначеності. Але зазначає, що зараз у неї побільшало роботи: концертів і благодійних проєктів.

Співачка зізналася, що на початку війни була в жаху. Вони були з доньками в її квартирі в центрі Києва, тож спочатку вирішили їхати на дачу під Києвом, але потім, як відомо, співачка з сім'єю поїхала на Західну Україну, де була три місяці, а потім поїхала в Європу. Співачка пожартувала, що вивозила гроші в трусах. За її словами можна було вивозити тільки 10 тисяч доларів, тож надлишок вона сховала в білизні. Оля Полякова не назвала точну суму, але натякнула, що це було близько 25 тисяч доларів.

Вона жила у Ніки Білоцерківської, відомої російської бізнес-леді з українським корінням, яка підтримує Україну. У той час у Прованс, де розташована вілла Білоцерківської, приїжджала Ксенія Собчак і Полякова розповіла в інтерв'ю, як виїжджала з-під обстрілів.

Інтерв'ю Олі Полякової Фото: Скриншот

"Вона моя подруга. Вона мене приголомшила. Вона народилася в Одесі, вона наполовину українка. Вона вже 20 років живе у Франції. І коли це все почалося, вона одразу почала інформаційну кампанію... Вона "домовилася" до того, що перша отримувала термін, кримінальну відповідальність у РФ і постраждала майново. Але її це не зупинило", — співачка розповіла, що познайомила Ніку зі своєю подругою, яка займається допомогою ЗСУ і тепер та "кожен день" допомагає Україні.

Інтерв'ю Олі Полякової

Відповідаючи на запитання про те, що сталося з репером Потапом, коли він був за кордоном під час повномасштабної війни. Полякова припустила, що його могли залякати.

"Потап — великий артист, заслужений. І тут люди трохи йому не пробачили... Того, що він довго був за кордоном. Хоча у Льоші на той час був найінформаційніший блог в Instagram. Він це робив, і він це фінансував. Це були круті ролики, заяви. А потім щось сталося. І в мене є підозра. Що його залякали", — зазначила вона.

В інтерв'ю Дмитру Гордону, Оля Полякова розповіла, що деяким українським артистам телефонували Тіматі з Кадировим і погрожували їм смертю. Вона сказала, що особисто знає про два такі випадки, але не назвала імен артистів.

"Деяким артистам, багатьом артистам, дзвонили Тіматі разом із Кадировим і погрожували. Погрожували так, як вони вміють погрожувати. Вони дзвонили і погрожували смертю, вбивством рідних, вони говорили, що ми знайдемо тебе в будь-якій точці світу і поріжемо на хутра. Я це точно знаю. Я знаю двох артистів, яким телефонували. Я не можу сказати, хто це. Але ці артисти не скурвилися і продовжили робити свою роботу, а деякі чомусь замовкли. Я зараз не хочу нічого сказати. І я абсолютно впевнена, що в будь-якої людини є право на страх. У людей різне відчуття самозбереження", — розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова прокоментувала свій виступ на весіллі колишнього прокурора Ростислава Ільницького та ексспівробітниці львівського ДБР Роксолани Москви під Львовом.