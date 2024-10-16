Игорь Кондратюк резко высказался о Потапе и Олеге Виннике

Игорь Кондратюк заверил, что за все, чем занимаются артисты и что делают, они несут ответственность сами и это на их совести.

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Известный украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк резко высказался об артистах, которые сейчас находятся за границей и рассказывают о помощи для нужд ВСУ. Свое мнение шоумен высказал в комментарии изданию РБК-Украина.

Так, Кондратюк заявил, что его субъективное мнение, все то, что сейчас делают те артисты, которые сейчас "защищают" страну за рубежом, например Олега Винника и Потапа, останется исключительно на их совести. Он подчеркнул, что он не осуждает их, а считает, что исключительно "это их совесть и грех".

Он добавил, что если они реально помогают Украине, то это хорошо. Однако он лично, скорее всего, не будет слушать их музыку и не будет посещать их концерты.

Он добавил, что даже до полномасштабного вторжения мог назвать себя ценителем музыки рэпера Потапа, или певца Олега Винника. Он добавил, что с Олегом Винником у него отдельная история, ведь в свое время его творчество было очень популярным репертуаром проекта "Караоке на майдане", ведущим которого он является. Однако лично к артисту у Кондратюка было исключительно шоубизнесовое уважение и не более.

Заметим, что Алексей Потапенко в начале полномасштабного вторжения был за границей, уже потом артист вернулся в Украину, где пробыл не так долго и снова выехал за ее пределы. Тогда на него активно начала сыпаться волна хейта, что он пытается усидеть на двух стульях и работает за рубежом на российских заказчиков. Информация не имела подтверждения, однако до сих пор рэпер имеет неоднозначную репутацию.

Что касается Олега Винника, он же еще накануне войны уехал в Германию, однако длительное время его не было в медийном поле. Поэтому у украинцев сформировалась неоднозначная репутация артиста. Часть считает, что певец сбежал из страны, а поклонницы все же убеждены, что Олег имел проблемы со здоровьем, так утверждает артист, поэтому уехал. Сейчас же артист пытается вернуться в медийное пространство.

Напомним, ранее мы писали, как за три года изменилась внешность Потапа.

Кроме этого, Фокус писал, что Потап посмеялся над Олегом Винником, который решил вернулся на сцену: певец отреагировал.