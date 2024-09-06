Потап посмеялся над Олегом Винником, который решил вернулся на сцену: певец отреагировал (видео)

Что Алексей Потапенко, что Олег Винник сейчас живут за границей, однако рэпер решил посмеяться над своим коллегой по сцене.

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Украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко (Потап) высмеял своего коллегу по сцене Олега Винника, который после многолетнего перерыва решил вернуться в украинский шоубизнес. Вчера, 5 сентября, Потап опубликовал шуточное видео в TikTok, в котором спародировал обращение Олега Винника.

Так, на видео Потап говорит словами из обращения Олега Винника, в котором он передавал "глоток свежего воздуха" из Германии и показывал свой минигород на балконе. В частности, на видео Потап говорит голосом Олега.

Меньше чем за сутки видео набрало более 122 тысяч просмотров. Поэтому с реакцией на свою пародию не замедлил и сам Олег Винник, который написал в комментариях: "Потап, с тобой все ок? Это к чему вообще?", на что Потап ответил: "Весело же! Нет?".

Заметим, что с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабную войну в Украине, Олег Винник исчез из медийного поля. Уже летом 2023 года артист признался, что выехал из Украины на второй день войны и сейчас живет в Берлине (Германия). Тогда же он заявил, что является гражданином Украины, однако также имеет статус резидента Германии, ведь прожил там около 25 лет.

Уже в августе 2024 года артист анонсировал свое возвращение на сцену и даже презентовал новую песню. Однако его возвращение многие восприняли неоднозначно. Тогда его бывший продюсер заявил, что он сбежал из Украины и обвинил его во лжи. Впоследствии Винник прокомментировал обвинения в бегстве и анонсировал свой мировой тур.

Зато Алексей Потапенко также один из списка артистов, которые выехали за границу. Так, с осени 2023 года рэпер не возвращался на Родину. За этот период рэпер неоднократно нарывался на хейт. Так, Потапа обвинили в "измене" из-за концерта в Германии.

Заметим, что в 5 лет назад Олег Винник и Потап спели в дуэте и презентовали зрителям совместную работу "Найкращий день".

Напомним, ранее мы писали, как изменилась внешность Олега Винника за три года.

Кроме этого, Фокус писал, что известная певица Наталка Карпа намекнула на болезнь Потапа.