Шоумен Потап сменил псевдоним и назвал Украину "страной, в которой ничего нет" (фото)

Перед началом гастролей по США Алексей Потапенко изменил псевдоним на Slavic Balagan. Теперь шоумен позиционирует себя как представителя стран Восточной Европы, а не Украины.

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Украинский шоумен Алексей Потапенко изменил псевдоним с Потапа на Slavic Balagan перед началом гастролей по городам США. Кроме этого, 16 января певец зарегистрировал в соцсети Instаgram новую страницу.

Шоумен позиционирует себя не как представителя Украины, а стран Восточной Европы. В то же время Украину он назвал "страной, в которой ничего нет".

Алексей Потапенко ранее объявлял концерты в США

"Привет, ребята, это я, Slavic Balagan – ваш любимый старший брат из Восточной Европы! Я здесь для того, чтобы рассмешить вас и забыть все эти глупые формальности Запада, которые мешают вам обрести истинное счастье", — подписал он новое фото.

По его словам, в Украине нет "костюмов, правил, политики и зарплат.

"Особенно зарплат. И все же мы счастливы. Вы тоже можете быть", – написал он.

Напомним, Алексей Потапенко ранее объявлял концерты в США. Певец готовится выступить с песнями из репертуара групп "Время и Стекло", "Потап и Настя" и Mozgi.

Фокус ранее писал об угрозах в адрес шоумена Потапа от чеченцев, подконтрольных Рамзану Кадырову. После начала большой войны в Украине Потап находился в Испании и активно писал о преступлениях ВС РФ в Украине.