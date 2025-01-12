Потап возвращается к концертной деятельности в США с песнями своих проектов

Правда известный украинский ноумен буле давать концерты в США, а не на Родине.

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Продюсер и рэпер Алексей Потапенко, известный, как Потап, впервые в 2025 году вышел на связь в Instagram и сообщил, что планирует вернуться к концертной деятельности. Сейчас Потап живет за границей, и уже давно не приезжал в Украину.

Алексей Потапенко анонсировал концерты

Алексей Потапенко уже анонсировал новые концерты, которые состоятся в США. Продюсер записал видеообращение, в котором отметил, что выступит с песнями из репертуара групп "Время и Стекло", "Потап и Настя" и Mozgi. Он также готовится представить свой новый проект под названием SLAVIC BALAGAN.

"Привет, США! Как дела! Это твой мальчик POTAP! Мы едем к вам с большим туром хитов! Лучшие песни от "Потапа и Насти", "Время и Стекло", Mozgi и супергорячего нового проекта SLAVIC BALAGAN! Увидимся", — сказал Потап. После отъезда продюсера за границу группа Mozgi распалась.

8 марта Потапенко планирует выступить в Лос-Анджелесе, 13 марта — в Нью-Йорке, 13 марта — в Филадельфии и 15 марта — в Майами.

Потап анонсировал концерты Фото: Instagram / realpotap

"2025-й будет огромным и масштабным, мы ставим Украину на карту шоубизнеса", — писал накануне Нового года артист. С концертами в Украину Потап пока что не собирается.

В 2024 году бизнесвумен и генеральный директор Pomitni Ирина Горовая рассказывала, что ее бывший муж и бывший бизнес-партнер Потап имеет право исполнять песни из репертуара групп "Время и Стекло", "Потап и Настя" и Mozgi.

"Он автор и я не могу забрать у него права никак, и он может использовать песни как угодно. Он может петь любые песни, которые написал. Он написал почти 100% песен из бэк-каталога. У него цель продвинуться на международных рынках, а у меня цель оставаться в Украине, и потом также продвинуться на международные рынки", — отметила Горовая в интервью Алине Доротюк.

Потап и Настя Каменских Фото: kamenskux/instagram

Напомним, украинский продюсер и шоумен Игорь Кондратюк высказал свое мнение об Алексее Потапенко. Вспоминая о Потапе и Олеге Виннике, которые уехали за границу, он сказал, что за все, что делают артисты, они несут ответственность сами и это на их совести.