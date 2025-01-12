Потап повертається до концертної діяльності у США з піснями своїх проєктів

Щоправда відомий український ноумен буле давати концерти в США, а не на Батьківщині.

Related video

Продюсер і репер Олексій Потапенко, відомий, як Потап, вперше 2025 року вийшов на зв’язок в Instagram і повідомив, що планує повернутися до концертної діяльності. Нині Потап живе за кордоном, і вже давно не приїжджав в Україну.

Олексій Потапенко анонсував концерти

Олексій Потапенко вже анонсував нові концерти, які відбудуться у США. Продюсер записав відеозвернення, у якому зазначив, що виступить із піснями з репертуару гуртів "Время и Стекло", "Потап і Настя" та Mozgi. Він також готується презентувати свій новий проєкт під назвою SLAVIC BALAGAN.

"Привіт, США! Як справи! Це твій хлопчик POTAP! Ми їдемо до вас із великим туром хітів! Найкращі пісні від "Потапа і Насті", "Время и Стекло", Mozgi та супергарячого нового проєкту SLAVIC BALAGAN! Побачимося", — сказав Потап. Після від'їзду продюсера за кордон гурт Mozgi розпався.

8 березня Потапенко планує виступити у Лос-Анджелесі, 13 березня — у Нью-Йорку, 13 березня — у Філадельфії та 15 березня — у Маямі.

Потап анонсував концерти Фото: Instagram / realpotap

"2025-й буде величезним і масштабним, ми ставимо Україну на карту шоубізнесу", — писав напередодні Нового року артист. З концертами в Україну Потап поки що не збирається.

У 2024 році бізнесвумен і генеральна директорка Pomitni Ірина Горова розповідала, що її колишній чоловік і колишній бізнес-партнер Потап має право виконувати пісні з репертуару гуртів "Время и Стекло", "Потап і Настя" та Mozgi.

"Він автор і я не можу забрати в нього права ніяк, і він може використовувати пісні як завгодно. Він може співати будь-які пісні, які написав. Він написав майже 100% пісень із бек-каталогу. У нього ціль просунутися на міжнародних ринках, а у мене ціль залишатися в Україні, і потім також просунутися на міжнародні ринки", — зазначила Горова в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Потап та Настя Каменських Фото: kamenskux/instagram

Нагадаємо, український продюсер і шоумен Ігор Кондратюк висловив свою думку про Олексія Потапенка. Згадуючи про Потапа та Олега Винника, які виїхали за кордон, він сказав, що за все, що роблять артисти, вони несуть відповідальність самі та це на їх совісті.