"Мене не цікавить, чи він повернеться": Горова розповіла про стосунки з Потапом (відео)

Ірина Горова сказала, що "поєднання Горова і Потап треба залишити в минулому". За словами продюсерки, професійна співпраця з репером завершилася на початку війни. Зараз вони спілкуються лише як батьки.

Від початку повномасштабного вторгнення репер Потап неодноразово виїжджав з України, за що отримував багато критики. Наразі Потап живе за кордоном тривалий час, і нерідко до нього навідується син Андрій від колишньої дружини, продюсерки Ірини Горової. Про спілкування з батьком своєї дитини, Горова розповіла в інтерв'ю програмі "Тур зірками".

Ірина Горова про відносини з Потапом — на відео з 13:06.

Колишні підопічні Потапа, співачка Мішель Андраде та співак Позитив, розповідали, що Потап заблокував їх у соцмережах. Про це ведуча програма нагадала Ірині Горовій та запитала, наскільки емоційно Потап переживає критику від українців через його рішення виїхати з України. Горова відповіла, що вони з Потапом розійшлися понад 8 років тому, а творчі стосунки закінчили в перший рік повномасштабної війни, тому спілкуються лише через сина Андрія.

"Зараз малий в Будапешті в баскетбол професійно грає, і Льоша до нього приїде поспілкується. Тобто ми спілкуємося як батьки. Це дивно, якщо він буде мені дзвонити та про щось говорити. Це наше минуле. А дзвонити, щоб обговорити, як хтось когось заблокував — це дивно. В нього є своє життя, в мене своє. Я думаю, що поєднання Горова і Потап треба вже залишити в минулому", — сказала Ірина.

На питання, чи планує Потап повернення до України, Горова так само відповіла, що це їй не цікаво.

"Як у батька мого сина я питаю, чи він проплатить навчання, чи зустрінеться з ним, чи переживає про якісь його шістнадцятирічні "штучки". Мене не цікавить, повернеться він чи ні", — зазначила продюсерка.

Горова запевняє, що Потап за кордоном активно бере участь у житті сина та допомагає матеріально.

"Ми починали з друзів, потім трансформувалися в сім'ю, потім знову в друзів, тепер просто в батьків. Звичайно, найголовніше — це майбутнє нашого сина. Льоша як батько класний, він жодного разу не відмовив ні в чому, що стосується сина. Він як батько виконує всі свої ролі", — сказала Ірина.

Нагадаємо, 10 листопада українська співачка Мішель Андраде дала ексклюзивне інтерв'ю для Фокусу, в якому розповіла про стосунки з Потапом. Мішель сказала, що їй особисто Потап нічого поганого не зробив, проте він зробив свій вибір, і зараз вони не спілкуються.

Свою думку про Потапа 16 жовтня висловив також український продюсер і шоумен Ігор Кондратюк. Згадуючи про Потапа та Олега Винника, які виїхали за кордон, він сказав, що за все, що роблять артисти, вони несуть відповідальність самі та це на їх совісті.