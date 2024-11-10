Мішель Андраде про дружбу із Сонею Морозюк, стосунки з Потапом та участь у "Холостячці": ексклюзивно Фокусу

Сьогодні, 10 листопада, Мішель Андраде виповнюється 28 років. У свій День народження артистка дала ексклюзивне інтерв'ю для Фокусу, в якому щиро розповіла про зміни та плани в її житті.

Мішель Андраде — молода українська виконавиця, яка працює над розвитком своєї кар'єри. Свого часу їй приписували роман зі співаком Позитивом, вона працювала з Потапом і навіть була ведучою шоу "Орел і Решка". Сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю Фокусу співачка розповіла про дружбу з Сонею Морозюк, кризу в житті та участь у шоу "Холостяк".

Вікіпедія пише: "Michelle Andrade — українська співачка, актриса і телеведуча". Ким ви себе більше позиціонуєте і відчуваєте?

Я насамперед позиціоную себе як просто людину. На сцені я артистка, з друзями — подруга, з мамою — донька. Я не ношу із собою образ "зірки" поза сценою. Якщо говорити про професійну діяльність, то моя основна роль — це артистка. Музика завжди була і буде для мене пріоритетом. Але я також люблю пробувати себе в нових амплуа, і мені цікаво відкривати інші грані себе через акторство або телепроєкти.

Останнім часом багато зірок зазіхають на концерти в Палаці спорту. Чи не плануєте ви давати такий масштабний концерт?

Звісно, я мрію про такий концерт, але для цього потрібно багато підготовки. Люди приходять не тільки на артиста, а й на музику, тому важливо, щоб вона була якісною та цікавою.

Хоча я давно в шоубізнесі, досі в мене був тільки один сольний концерт у столиці. Це була презентація мене як артистки в торговому центрі Dream Town. Після завершення співпраці з продюсерським центром ми самостійно з маленькою командою організували міні-концерт, де я презентувала пісні з EP "Неприховане". Це був чудовий досвід, але для великого сольного концерту потрібно ще більше роботи.

Я розумію, що для такого майданчика, як Палац спорту, потрібна не просто програма, а справжні хіти, які будуть знайомі кожному. Тому зараз я працюю над новою музикою, ставлю творчість на перше місце. Спочатку хочу вийти на сцени Origin Stage (колишній Bel'etage) або Stereo Plaza, а вже потім, можливо, дійдемо до Палацу спорту. Це великий крок, і мені хочеться, щоб він був обґрунтованим і підготовленим у всіх сенсах.

Мішель Андраде Фото: Пресслужба

Ще одна актуальна сьогодні тема — Нацвідбір на Євробачення-2025. Не плануєте брати участь?

Скажу чесно, мене не дуже приваблює формат конкурсів. Тому навряд чи ви побачите мене серед учасників. Проте я активно підтримую колег, для яких Євробачення є важливою подією. Цього року вболіватиму за гурт MOLODI — талановитих артистів, яким справді є що показати. Тримаю за них кулаки і вірю, що їм вдасться гідно представити Україну.

Але цього року я була причетна до Євробачення в іншій дуже відповідальній ролі. Я вперше стала членом експертної ради Нацвідбору на Дитячому Євробаченні. Працювати з дітьми — це зовсім інший досвід: вони щирі, відкриті до нових знань і готові прислухатися до порад. Для мене це можливість допомогти молодим талантам, і я дуже рада, що можу підтримати їх у перших кроках на великій сцені.

Ви молода і красива дівчина. Що зараз відбувається у вашому особистому житті?

Це складне питання, але відповідь на нього ви почуєте в моїх піснях. Я завжди намагаюся висловлювати особисте саме через музику. Наприклад, мій трек "В твоих очах" — це дуже особиста історія, натхненна моїми стосунками. Я відкрила трохи завісу перед слухачами, але зрозуміла, що мені некомфортно надто багато розповідати про стосунки. Тому далі буду говорити про свої почуття через пісні. А вже зовсім скоро реліз нової пісні "Маргарита" — чекайте.

Якби ви отримали пропозицію взяти участь у шоу "Холостячка", погодилися б? Чому? Вірите, що на таких проєктах можна знайти кохання?

Я люблю цей проект, мені цікаво спостерігати, як інші знаходять кохання. Але я звикла тримати особисте життя приватним, мені важко розкриватися перед камерою. Ймовірно, я б не погодилася, хоча як експеримент і спосіб показати себе як особистість — це цікавий варіант. Але навряд чи я б змогла знайти справжнє кохання в таких умовах. Я дуже прискіплива у виборі партнера і не впевнена, що серед учасників шоу в обмежені терміни знайшла б когось, хто мені підходить. Та й сама б задумалася, чому людина прийшла саме на шоу заради кохання.

Мішель Андраде Фото: Пресслужба

Ви дружите із Сонею Морозюк? Що вас об'єднує з нею і як ставитеся до скандалу, який виник навколо її репутації?

Я познайомилася з Сонею, коли ми разом із подругою запросили її на наш подкаст "Юр нот елоун". Вона одразу справила на мене чудове враження — легка, щира, дуже класна дівчина. Ми не часто спілкуємося, але я відчуваю зв'язок із нею. Що стосується скандалу, який виник навколо Соні, — я повністю на її боці, незалежно від того, що говорять інші. Я вірю в її чесність.

Ви говорили про не зовсім вдале прощання з Потапом. Як у вас стосунки сьогодні? Як ставитеся до масового хейту в його бік?

Потап мені особисто нічого поганого не зробив, але ми зараз просто не спілкуємося. Він — людина, яка обрала свій шлях, і для мене це не стало несподіванкою. Хтось сприймає його дії як щось кринжове, а хтось — ні. Я ставлюся до цього нейтрально і не маю бажання засуджувати.

Мішель Андраде Фото: Пресслужба

Розкажіть про свій акторський досвід. Минулого року ви знялися в епізоді культового серіалу "Корона". Які зараз у вас амбіції щодо кіно?

Мій шлях у кіноіндустрії почався ще 2014 року з короткометражного фільму "Гаджьо", після якого я вирішила серйозно зайнятися акторською майстерністю. Бути артисткою — це не тільки співати, а й мати змогу пробувати себе в різних проєктах, і кіно для мене стало новим напрямком для самореалізації. Звісно, роль у серіалі "Корона" додала мені впевненості, але надалі рухатися в кіноіндустрії не є моїм пріоритетом.

Проте нещодавно я мала цікавий досвід як акторка озвучки. З 7 листопада ви можете почути мій голос у кінотеатрах у детективному мюзиклі "Емілія Перес". Я озвучила співачку Селену Гомес. До речі, нас багато хто порівнює, мабуть, через зовнішність. Але її героїня Джессі у фільмі зовсім не схожа на мене. Вона — мати двох дітей, дуже сильна жінка з непростим шляхом, яка потребує любові, але на її долю випало багато труднощів. Мені потрібно було передати її внутрішні переживання через голос, і це виявилося найважчим. У мене немає такого досвіду, але іноді буває цікаво приміряти на себе іншу роль, уявити себе в іншому житті.

Мішель Андраде Фото: Пресслужба

Сьогодні вам 28. Які б висновки ви зробили за ці роки життя і що б сказали собі в майбутнє?

Я щаслива, що залишаю позаду свої 27, бо цей рік став переломним для мене. Це був складний період внутрішніх змін, який змусив мене переосмислити свої принципи, погляди на життя, навіть наміри.

Я пройшла через кризу, яка дозволила сформувати себе заново. Я вперше усвідомила справжнє бажання створити сім'ю. Раніше я не приділяла цьому багато уваги, можливо, через те, що це здавалося більше вимогою суспільства, ніж моєю внутрішньою потребою. Але тепер я відчула, що сім'я — це те, до чого я щиро прагну. Я вірю, що можна поєднувати особисте життя з кар'єрою, залишаючись при цьому вільною і щасливою людиною.

Від своїх 28 років я чекаю стабільності. Я продовжуватиму працювати над собою не тільки фізично, а й духовно та ментально. Я хочу навчитися краще розуміти, коли керуватися розумом, а коли — серцем; залишатися легкою і відкритою, довіряти людям, бути чесною із собою.

Нагадаємо, раніше ми писали, Наталка Денисенко про родину, творчість та підтримку ЗСУ — ексклюзивне інтерв'ю для Фокусу.